Danla Bilic: Otomobili kendi paramla aldım...Peki ünlü Youtuberlar Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıkmak ayda kaç para kazanıyor?

Bilic, aracın kiralık olup olmadığını soran muhabirlere “Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım” diye yanıt verdi.
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“Enes Batur bana âşık” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim” dedi.
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EN YÜKSEK ABONE
Enes Batur Youtube'a 2012 yılında girdi ama 5 yıldır özel içerik üretiyor. Oyun videoları,parodiler,çektiği 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona çıkardı. Enes'in aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia ediliyor. Ama Batur para konuşmayı sevmiyor " Bana, işime değer verilsin istiyorum" diyor.
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İşte Youtube'un yıldızları ve aylık kazançları
TÜRKİYE'DE Ruhi Çenet: 300 bin TL Orkun Işıkmak:300 bin TL Reynmen:220 bin TL Duygu Özaslan:65-80 bin TL
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DÜNYADA
Ryan Kaji: 26 Milyon dolar Dude Perfect:20 milyon dolar Nastya:18 milyon dolar Forbes dergisine göre; dünyanın en çok kazanan Youtuber'ı 8 yaşındaki Ryan Kaji. Ryan,oyuncak videolarıyla ünlendi.