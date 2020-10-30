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Haberler Kelebek Haberleri Magazin HaberleriDanla Bilic: Otomobili kendi paramla aldım...Peki ünlü Youtuberlar Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıkmak ayda kaç para kazanıyor?
GeriMagazin Danla Bilic: Otomobili kendi paramla aldım...Peki ünlü Youtuberlar Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıkmak ayda kaç para kazanıyor?
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Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 09:28 | 

Danla Bilic: Otomobili kendi paramla aldım...Peki ünlü Youtuberlar Enes Batur, Ruhi Çenet, Orkun Işıkmak ayda kaç para kazanıyor?

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic önceki gün lüks cipiyle Nişantaşı’ndaydı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Bilic, aracın kiralık olup olmadığını soran muhabirlere “Kazandığım parayla aldım. Kendi aracım” diye yanıt verdi.

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“Enes Batur bana âşık” sözlerinin hatırlatılması üzerine ise “Yeterince konuştum. Şakalaşıyoruz, gülüp geçsinler. Enes’imle neden ciddi kavga edelim” dedi.

3EN YÜKSEK ABONE
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EN YÜKSEK ABONE

Enes Batur Youtube'a 2012 yılında girdi ama 5 yıldır özel içerik üretiyor. Oyun videoları,parodiler,çektiği 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona çıkardı. Enes'in aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia ediliyor. Ama Batur para konuşmayı sevmiyor " Bana, işime değer verilsin istiyorum" diyor.

4İşte Youtubeun yıldızları ve aylık kazançları
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İşte Youtube'un yıldızları ve aylık kazançları

TÜRKİYE'DE
Ruhi Çenet: 300 bin TL
Orkun Işıkmak:300 bin TL
Reynmen:220 bin TL
Duygu Özaslan:65-80 bin TL

5DÜNYADA
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DÜNYADA

Ryan Kaji: 26 Milyon dolar
Dude Perfect:20 milyon dolar
Nastya:18 milyon dolar
Forbes dergisine göre; dünyanın en çok kazanan Youtuber'ı 8 yaşındaki Ryan Kaji. Ryan,oyuncak videolarıyla ünlendi.

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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