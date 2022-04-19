Cristiano Ronaldo'nun çocuklarından biri hayatını kaybetti... Cristiano Ronaldo'nun oğlu neden öldü?

İngiltere'nin Manchester United takımında oynayan Cristiona Ronaldo evlat acısı haberleriyle gündemde. Ronalda, sosyal medya hesabından yeni doğan oğlunun öldüğünü açıkladı.
Ölüm nedenini açıklamayan çift duydukları üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."
2010 yılında ilk kez baba olan Ronaldo’nun, 3’ü kız, 2’si erkek olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. 4 çocuğunun 3’ü taşıyıcı anneden dünyaya geldi.
2017 yılında model sevgilisi Georgina Rodriguez’den Alana Martina ismini verdiği bir kızı olan Cristiano Ronaldo’nun, aynı yıl taşıyıcı anneden ikiz çocukları daha oldu. İkiz bebeklerin annelerinin kimliği ise bilinmiyor.