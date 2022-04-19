Cristiano Ronaldo'nun çocuklarından biri hayatını kaybetti... Cristiano Ronaldo'nun oğlu neden öldü?

Ölüm nedenini açıklamayan çift duydukları üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

"Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."