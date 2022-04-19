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Cristiano Ronaldo'nun çocuklarından biri hayatını kaybetti... Cristiano Ronaldo'nun oğlu neden öldü?

#Cristiano Ronaldo#Cristiano Ronaldo Çocukları#Cristiano Ronaldo Oğlu

36 yaşındaki futbolcu, 28 Ekim 2021'de bir paylaşım yaparak Georgina Rodriguez’den ikiz çocukları olacağını duyurmuştu. Çiftten acı haber geldi. İkili yeni doğan ikizlerinden birinin öldüğünü sosyal medya hesaplarında yaptıkları yazılı açıklama ile duyurdu. Peki, Cristiano Ronaldo'nun oğlu neden öldü?

1/3Cristiano Ronaldonun çocuklarından biri hayatını kaybetti... Cristiano Ronaldonun oğlu neden öldü

İngiltere'nin Manchester United takımında oynayan Cristiona Ronaldo evlat acısı haberleriyle gündemde. Ronalda, sosyal medya hesabından yeni doğan oğlunun öldüğünü açıkladı.

2/3Cristiano Ronaldonun çocuklarından biri hayatını kaybetti... Cristiano Ronaldonun oğlu neden öldü

Ölüm nedenini açıklamayan çift duydukları üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:
"Oğlumuzu maalesef kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."

3/3Cristiano Ronaldonun Kaç Çocuğu Var

Cristiano Ronaldo'nun Kaç Çocuğu Var?

2010 yılında ilk kez baba olan Ronaldo’nun, 3’ü kız, 2’si erkek olmak üzere 4 çocuğu bulunuyor. 4 çocuğunun 3’ü taşıyıcı anneden dünyaya geldi.
2017 yılında model sevgilisi Georgina Rodriguez’den Alana Martina ismini verdiği bir kızı olan Cristiano Ronaldo’nun, aynı yıl taşıyıcı anneden ikiz çocukları daha oldu. İkiz bebeklerin annelerinin kimliği ise bilinmiyor.

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#Cristiano Ronaldo#Cristiano Ronaldo Çocukları#Cristiano Ronaldo Oğlu