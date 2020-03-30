Corona virüs desteği kredisi veren bankalar hangileri? Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi başvuru şartları neler?

Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.



Yapılan açıklama şu şekilde;



Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.