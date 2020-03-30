Corona virüs desteği kredisi veren bankalar hangileri? Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi başvuru şartları neler?
Ülkemizde alınan kredi virüsü önemleri kapsamında, Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterileri için yeni bir kredi uygulaması başlatacağını duyurdu. Küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen corona virüsü salgınının olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan kararla beraber, corona virüsü destek paketinin şartları merak konusu oldu. Peki, Corona virüs desteği kredisi veren bankalar hangileri? Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi başvuru şartlarları neler?
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"Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda, kamu bankaları, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye aldı. Peki, Corona virüsü kapsamında Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi başvuru şartları neler? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek. Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
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Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek. Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
Yapılan açıklama şu şekilde;
Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.
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Söz konusu kredi uygulamasına ilişkin örnek ödeme tablosu şöyle:
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL’ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.