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Çılgın Sedat (Sedat Kapurtlu) kimdir, nereli? İşte Çılgın Sedat hakkında bilgiler...

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Çılgın Sedat (Sedat Kapurtlu), Survivor Anlat Bakalım oyunu ile gündeme geldi. Oyunun görüntüleri ardından Çılgın Sedat'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili araştırmalar başladı. Peki, Çılgın Sedat (Sedat Kapurtlu) kimdir, nereli? İşte Çılgın Sedat hakkında bilgiler...

1/3Çılgın Sedat (Sedat Kapurtlu) kimdir, nereli İşte Çılgın Sedat hakkında bilgiler...

Çılgın Sedat lakaplı sanatçı Sedat Kapurtlu, 1 Kasım 1973 yılında doğdu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir. Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi.

2/3Çılgın Sedat (Sedat Kapurtlu) kimdir, nereli İşte Çılgın Sedat hakkında bilgiler...

Survivor’daki performansıyla spor geçmişi olduğunu gözler önüne seren Çılgın Sedat, Taekwondo, karate ve kick boks sporuyla ilgilenmiştir. Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok alanda meziyeti bulunmaktadır.

3/3Çılgın Sedat (Sedat Kapurtlu) kimdir, nereli İşte Çılgın Sedat hakkında bilgiler...

2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Sedat Kapurtlu’nun Siraç (d.2006) ve Yağız Kapurtu adında 2 oğlu vardır.

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