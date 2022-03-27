Çılgın Sedat (Sedat Kapurtlu) kimdir, nereli? İşte Çılgın Sedat hakkında bilgiler...

Survivor’daki performansıyla spor geçmişi olduğunu gözler önüne seren Çılgın Sedat, Taekwondo, karate ve kick boks sporuyla ilgilenmiştir. Küçük yaşta katıldığı ses yarışmasında ikinci olan Çılgın Sedat, kuaförlükten futbola, futboldan şarkıcılığa, şarkıcılıktan smackdown'a birçok alanda meziyeti bulunmaktadır.