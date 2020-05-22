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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 00:39,

Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almalı mı? Canlı ve anlık gram altın fiyatları takibi ve altın uzmanlarının yorumları

Altın fiyatları ne kadar oldu? sorusu, haftanın son işlem gününe doğru altın almayı düşünenlerin yanıt aradığı başlıca konulardan oldu. Gram ve çeyrek altındaki son durumu sorgulayanlar canlı altın fiyatları takibi ekranı üzerinden anlık olarak piyasaları takip ediyor. Yatırımcıların güvenli limanı olan altın fiyatları Corona virüsü tehdidi nedeniyle mart ayından bu yana hareketliliğini sürdürüyor. Peki, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almalı mı? İşte, altın fiyatlarındaki son durum bilgileri ve altın uzmanlarının yorumları...

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Altın fiyatları haftanın dördüncü gününe düşüş eğiliminde başladı. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 381 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 379 liradan başladı. Uzmanlar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söylemişti. Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...

2Altın fiyatları bugün ne kadar
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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram altının satış fiyatı 379 lira seviyesinde işlem görürken, 376 liradan geri alınıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 614 lira seviyesinde işlem görürken, 626 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı 1.253 lira olurken, 1.228 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.554 liradan işlem görürken, 2.528 liradan geri alınıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu
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Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 377,70 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 613,00 lira, Cumhuriyet altını 2.509,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 377,70 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,50 382,70 377,50 377,70Cumhuriyet Ata Lira 2.521,00 2.542,00 2.488,00 2.509,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 349,00 354,00 344,50 348,50Lira(Tam) Ziynet 2.463,00 2.483,00 2.431,00 2.451,00Yarım Ziynet 1.232,00 1.242,00 1.216,00 1.226,00Çeyrek Ziynet 616,00 621,00 608,00 613,00

4Altın fiyatı 8 yılın zirvesinde
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Altın fiyatı 8 yılın zirvesinde!

Küresel piyasalarda yeni tip Corona virüs (Covid-19) pandemisine bağlı önlemlerin öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi ve Fed Başkanı Powell'ın da hafta sonu Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin etkiyle altın piyasasına ilgi arttı. Altının ons fiyatında güvenli liman etkisiyle yükseliş hızlanarak son 8 yılın en yüksek seviyesi görüldü.

5Altında yükseliş sürer mi
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Altında yükseliş sürer mi?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Ons altın en son 2012 yılında görmüş olduğu seviyelerde işlem görüyor. Küresel piyasalarda, salgında ikinci dalga endişesi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın ABD ekonomisinin toparlanmasının 2021 yıl sonuna kadar sürebileceğini belirtmesi güvenli limanlara olan talebin canlı kalmasını destekliyor.

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Bu doğrultuda, nisan ayında aşmakta zorlandığı 1745 dolar direncini destek konumuna getiren altın için bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yükselişini sürdürmesini beklerim. Orta ve uzun vadede altında yukarı yönde bir trend söz konusu, çünkü dünya ekonomilerinin toparlanması zaman alacak. Ayrıca salgının ne yönde şekilleneceği de fiyatlar açısından önemli.

Bu hafta yine Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları bulunuyor, ancak söylemlerde çok ciddi bir değişiklik beklenmeyebilir. Genel resimde, Powell ABD ekonomisine yönelik olumsuz olduğu için bu ton bir süre aynı kalacaktır. Ne zaman yumuşatırsa, bu düşüncesini o zaman piyasaların daha da normalleşme yolunda hızlandığını görebiliriz.

Teknik olarak baktığımızda ise, 1777 dolar ve 1782 dolar dirençleri takip edilebilir. Bu dirençler aşılırsa 1800 dolar kapısına doğru bir hareket görülebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta portföylerini korumaya devam edebilir. Geri çekilmeler alım yönünde değerlendirilmeli düşüncesindeyim.

7Gram altında alım zamanı mı
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Gram altında alım zamanı mı?

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın da hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik toparlanmanın gelecek yılın sonuna kadar uzayabileceğini belirtmesinin, altının onsunda yükselişi desteklediğini söyledi.Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve tüketici güven endeksi ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 385-395 TL bandının izleneceğini bildirdi.Ons altın fiyatlarının 11 Mayıs itibariyle sert yükselişi ardından tarihi zirveleri gördük ve çıktığı 1.765 dolar seviyesinden hafif seans geri çekilmeler olsa bile artık kendisini 1.700 dolar bandının üzerine attığını söyleyebiliriz. Bu yükseliş trendinde ise henüz 1.800 doları konuşmak için erken.

8Şu andaki seviyeler alım için uygun
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Şu andaki seviyeler alım için uygun

Asıl önemli nokta ise bir süredir çalışmayan Altın-Brent Petrol-Amerikan Doları arasındaki korelasyonların çalışmaya başladığını görüyoruz. Ons altın yükselişi ile Amerikan Dolarının diğer ülke para birimleri karşısında değer kaybettiğini ve bir yandan da Brent Petrol fiyatlarının da artış trendinde olduğunu izliyoruz.Gram altın açısından ise; TL’nin dolar karşısında 6.80 TL seviyelerinin altında inmesi durumunda gram altını 380 TL’nin altında 378-376 TL seviyelerinde görebiliriz; ancak bu geri çekilmeler çok kalıcı olmayacaktır. Şu andaki seviyelerin alım için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

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