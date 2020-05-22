Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın almalı mı? Canlı ve anlık gram altın fiyatları takibi ve altın uzmanlarının yorumları

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu?
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,31 azalışla 377,70 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 613,00 lira, Cumhuriyet altını 2.509,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,31 düşüşle 377,70 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,50 382,70 377,50 377,70Cumhuriyet Ata Lira 2.521,00 2.542,00 2.488,00 2.509,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 349,00 354,00 344,50 348,50Lira(Tam) Ziynet 2.463,00 2.483,00 2.431,00 2.451,00Yarım Ziynet 1.232,00 1.242,00 1.216,00 1.226,00Çeyrek Ziynet 616,00 621,00 608,00 613,00