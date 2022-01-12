Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? Altın fiyatlarında güncel veriler

Altın fiyatları için kritik gün

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken merkez bankaları enflasyonu eritmek için faiz artırımlarına gidiyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD'de de kritik enflasyon verisi bugün açıklanacak. Son açıklanan enflasyonun yüzde 6.8 olması ve bugünkü enflasyonun da yüzde 7'nin üzerinde gelmesi bekleniyor. Bu gelişmeler Fed'in faiz artırımı hamlesini öne çekmeye neden olacakken altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altın 1823 dolara tırmandı.