Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? Altın fiyatlarında güncel veriler
Altın fiyatları hafta ortasında yatırımcısının gündeminde kalmaya devam ediyor. Gram altının fiyatı, dün güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 807,32 lira seviyesini, en düşük ise 796,74 lira seviyesini görmüştü. Altın fiyatları, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisine odaklanması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon yorumları sonrasında yükseldi. Peki, altın fiyatların son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu, 1 gram altın kaç TL? İşte atın fiyatlarında güncel veriler
Koronavirüste yeni varyant olan Omicron'un hızla yayılması, özellikle ABD'de günlük vaka sayılarının 1 milyonu aşması altına olan talebi artırmaya başladı. Bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle yeniden kapanma kararı alması da altın fiyatlarını destekliyor. Gram altın fiyatları da ons altın ve dolar kurundaki volatilitenin etkisiyle güçlü duruşunu sürdürüyor.
1 GRAM ALTIN KAÇ TL?
Gram altın güne 809 liradan başladı. Gün içinde en düşük 803 lira, en yüksek de 809.7 lira seviyesini gördü. Saat 06:25 itibarıyla 804.9 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatları için kritik gün
Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken merkez bankaları enflasyonu eritmek için faiz artırımlarına gidiyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD'de de kritik enflasyon verisi bugün açıklanacak. Son açıklanan enflasyonun yüzde 6.8 olması ve bugünkü enflasyonun da yüzde 7'nin üzerinde gelmesi bekleniyor. Bu gelişmeler Fed'in faiz artırımı hamlesini öne çekmeye neden olacakken altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altın 1823 dolara tırmandı.