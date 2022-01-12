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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 08:42 | 

Çeyrek altın ne kadar oldu? 1 gram altın kaç TL? Altın fiyatlarında güncel veriler

Altın fiyatları hafta ortasında yatırımcısının gündeminde kalmaya devam ediyor. Gram altının fiyatı, dün güne hafif yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 807,32 lira seviyesini, en düşük ise 796,74 lira seviyesini görmüştü. Altın fiyatları, yatırımcıların çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisine odaklanması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon yorumları sonrasında yükseldi. Peki, altın fiyatların son durum ne? Çeyrek altın ne kadar oldu, 1 gram altın kaç TL? İşte atın fiyatlarında güncel veriler

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1
Koronavirüste yeni varyant olan Omicron'un hızla yayılması, özellikle ABD'de günlük vaka sayılarının 1 milyonu aşması altına olan talebi artırmaya başladı. Bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle yeniden kapanma kararı alması da altın fiyatlarını destekliyor. Gram altın fiyatları da ons altın ve dolar kurundaki volatilitenin etkisiyle güçlü duruşunu sürdürüyor.
2ONS ALTIN 1823 DOLARA TIRMANDI

ONS ALTIN 1823 DOLARA TIRMANDI

Ons altın fiyatları haftanın üçüncü gününde sert yükseliş hareketi gösterdi. Güne 1822 dolardan başlayan ons altın gün içinde en düşük 1818 dolar, en yüksek de 1823 dolar seviyesini gördü. Saat 06:25 itibarıyla ons altın 1819 dolar seviyesinde işlem görüyor.
31 GRAM ALTIN KAÇ TL

1 GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın güne 809 liradan başladı. Gün içinde en düşük 803 lira, en yüksek de 809.7 lira seviyesini gördü. Saat 06:25 itibarıyla 804.9 liradan alıcı buluyor.
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YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.607,00 liradan alınıyor, 2.658,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.214,00 liradan alınıyor, 5.297,00 liradan satılıyor.

22 AYAR ALTIN NE KADAR?
22 ayar gram altın 728,93 liradan alınıyor, 753,97 liradan satılıyor.

5Altın fiyatları için kritik gün

Altın fiyatları için kritik gün

Küresel ekonomiler enflasyonla mücadele ederken merkez bankaları enflasyonu eritmek için faiz artırımlarına gidiyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden olan ABD'de de kritik enflasyon verisi bugün açıklanacak. Son açıklanan enflasyonun yüzde 6.8 olması ve bugünkü enflasyonun da yüzde 7'nin üzerinde gelmesi bekleniyor. Bu gelişmeler Fed'in faiz artırımı hamlesini öne çekmeye neden olacakken altın fiyatları da yükselişe geçti. Ons altın 1823 dolara tırmandı.
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Olası bir kapanma anında ticaretin yeniden yavaşlayacak olması, piyasada para dolaşımının düşeceği beklentisi de altını yükselten diğer sebeplerden birisi.
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