CES 2022 ne zaman? TOGG için gözler CES 2022’de
CESS 2022 fuarı ile ilgili araştırmalar başladı. CES 2022 ABD’nin Las Vegas eyaletinde düzenlenecek. Tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show ocak ayında gerçekleşecek. Fuar kapsamında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli (yüzde 100 elektrikli SUV) tanıtılacak. Peki, CES 2022 ne zaman?
CES 2022 için geri sayım başladı. Açılımı Consumer Electronics Show olan CES fuarı bu yıl 5 Ocak tarihinde başlayacak. Daha önce fuarın 8 Ocak tarihinde sona ereceği açıklanmıştı. COVID-19’un yeni varyantı Omikron nedeni ile CES’in erken bitmesi bekleniyor. İşte detaylar
TOGG DÜNYA SAHNESİNDE
ABD’nin Las Vegas eyaletinde gerçekleşecek tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show’a (CES) COVID-19’un yeni varyantı Omikron’un gölgesi düştü. Gelişmeleri merakla takip edilen CES 2022, bu yıl Türkiye için ayrı bir önem taşıyor. Türkiye’nin otomobili TOGG, dünya sahnesine ilk kez ABD’nin Las Vegas eyaletinden düzenlenecek CES’te çıkmaya hazırlanıyor.
Fuar kapsamında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli (yüzde 100 elektrikli SUV) tanıtılacak ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş burada bir sunum gerçekleştirecek. Karakaş, Gemlik’teki fabrikada bir araya geldiğimiz son toplantıda, “Fuara, TOGG’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazlarımızla katılacağız. Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık. Küresel marka yolculuğumuza ‘sanal konvoy’ ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti. CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility® kavramımızı anlatacağız” demişti.
Fuar kapsamında, TOGG’un bu senenin sonunda üretim bantlarından inecek ilk modeli (yüzde 100 elektrikli SUV) tanıtılacak ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş burada bir sunum gerçekleştirecek. Karakaş, Gemlik’teki fabrikada bir araya geldiğimiz son toplantıda, “Fuara, TOGG’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazlarımızla katılacağız. Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık. Küresel marka yolculuğumuza ‘sanal konvoy’ ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti. CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility® kavramımızı anlatacağız” demişti.