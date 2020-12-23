MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriKüçük kızın çantasında servet var
GeriMagazin Küçük kızın çantasında servet var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 23 Aralık 2020 - 17:33 | 

Küçük kızın çantasında servet var

Dünyanın 30 yaşın altında en zengin kişilerinden biri olan Kylie Jenner'ın kızı Stormi, önümüzdeki yıl şubat ayında üç yaşına girecek.

Instagram

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1YENİ YAŞ HEYECANI
Abone Olgoogle-news

YENİ YAŞ HEYECANI

23 yaşındaki Kylie Jenner, Travis Scot ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi Webster'ın bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

2ÜÇ YAŞINA GİRİYOR
Abone Olgoogle-news

ÜÇ YAŞINA GİRİYOR

Jenner paylaşımına "Bebeğim yakında üç yaşına giriyor ve anne pek iyi hissetmiyor" diye yazdı. Jenner bu şekilde kızının bu kadar çabuk büyümesinden duyduğu şaşkınlığı da gözler önüne serdi.

3ÜNLÜ FİRMANIN ÇANTASI
Abone Olgoogle-news

ÜNLÜ FİRMANIN ÇANTASI

Kylie Jenner'ın paylaşımında minik Stormi'nin elindeki mavi çanta en çok dikkat çeken ayrıntı oldu. Stormi'nin elindeki bu çanta ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyor ve fiyatı da 800 dolar yani yaklaşık 6 bin 100 TL.

4BİR MİLYAR DOLARA YAKIN SERVETİ VAR
Abone Olgoogle-news

BİR MİLYAR DOLARA YAKIN SERVETİ VAR

Kendi adını taşıyan bir kozmetik firması olan Kylie Jenner'ın toplam servetinin 2020 yılı itibariyle 900 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

5
Abone Olgoogle-news
6EVİNİ ÇOKTAN SÜSLEDİ
Abone Olgoogle-news

EVİNİ ÇOKTAN SÜSLEDİ

Jenner, geçtiğimiz yaz satın aldığı 36.5 milyon dolar değerindeki malikanesini yaklaşan Noel ve yeni yıl kutlamaları için çoktan hazırladı bile.

7HEM İÇİNE HEM DIŞINA BİR SÜRÜ MASRAF YAPTI
Abone Olgoogle-news

HEM İÇİNE HEM DIŞINA BİR SÜRÜ MASRAF YAPTI

Daha 23 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Kylie Jenner, avuç dolusu para harcamaktan da çekinmiyor. Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kız annesi olan Kylie Jenner, yeni malikanesinin hem içini hem de dışını özenle süsledi.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM

8BAHÇE KAPISINDAN BAŞLIYOR
Abone Olgoogle-news

BAHÇE KAPISINDAN BAŞLIYOR

Malikanenin bahçe kapısından başlayan ve renkli ışıklarla aydınlatılan süslemeler, evin içine kadar uzanıyor.

9IŞIK ŞELALESİ
Abone Olgoogle-news

IŞIK ŞELALESİ

Bahçe kapısını bir ışık şelalesi haline getiren Kylie Jenner, evin içine de dev boyutu bir çam ağacı kurup süsledi.

10EVDE DEV ÇAM AĞACI
Abone Olgoogle-news

EVDE DEV ÇAM AĞACI

Jenner'ın Instagram sayfasında "Yılın en sevdiğim zamanı" mesajıyla paylaştığı bu süslemelere takipçilerinden de beğeni ve yorum geldi. Genç yıldızın bu süslemeler için binlerce dolar harcadığı düşünülüyor.

11BU YIL SATIN ALDI
Abone Olgoogle-news

BU YIL SATIN ALDI

Kylie Jenner, Los Angeles'ın Holmby Hills bölgesinde yer alan malikanesini bu yılın başlarında satın almıştı.

12EN AKILLI YATIRIM
Abone Olgoogle-news

EN AKILLI YATIRIM

Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, servetini de akıllıca harcıyor.

13EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA
Abone Olgoogle-news

EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Los Angeles bölgesinde hatırı sayılır bir emlak yatırımı bulunan Jenner, bunlara yeni bir halka daha ekledi.

14İLK POZLAR
Abone Olgoogle-news

İLK POZLAR

Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

15FİYATI DÜŞÜRDÜ
Abone Olgoogle-news

FİYATI DÜŞÜRDÜ

Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.

16BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Abone Olgoogle-news

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

17LÜKS HAYAT
Abone Olgoogle-news

LÜKS HAYAT

Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.

18BU EVDE YAŞIYORDU
Abone Olgoogle-news

BU EVDE YAŞIYORDU

Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...

Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

19BAŞKA EVLERİ DE VAR
Abone Olgoogle-news

BAŞKA EVLERİ DE VAR

Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik. 

20ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ
Abone Olgoogle-news

ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ

Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip. 

21EN SEVDİĞİ RENKLER
Abone Olgoogle-news

EN SEVDİĞİ RENKLER

Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.

22MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI
Abone Olgoogle-news

MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI

Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.

23SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Abone Olgoogle-news

SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR

Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.  

24MALİKANE ZİNCİRİ
Abone Olgoogle-news

MALİKANE ZİNCİRİ

Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.

25
Abone Olgoogle-news

INSTAGRAM, BACKGRID UK 

26
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi