Küçük kızın çantasında servet var

Dünyanın 30 yaşın altında en zengin kişilerinden biri olan Kylie Jenner'ın kızı Stormi, önümüzdeki yıl şubat ayında üç yaşına girecek.
Instagram
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YENİ YAŞ HEYECANI
23 yaşındaki Kylie Jenner, Travis Scot ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi Webster'ın bir fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
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ÜÇ YAŞINA GİRİYOR
Jenner paylaşımına "Bebeğim yakında üç yaşına giriyor ve anne pek iyi hissetmiyor" diye yazdı. Jenner bu şekilde kızının bu kadar çabuk büyümesinden duyduğu şaşkınlığı da gözler önüne serdi.
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ÜNLÜ FİRMANIN ÇANTASI
Kylie Jenner'ın paylaşımında minik Stormi'nin elindeki mavi çanta en çok dikkat çeken ayrıntı oldu. Stormi'nin elindeki bu çanta ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyor ve fiyatı da 800 dolar yani yaklaşık 6 bin 100 TL.
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BİR MİLYAR DOLARA YAKIN SERVETİ VAR
Kendi adını taşıyan bir kozmetik firması olan Kylie Jenner'ın toplam servetinin 2020 yılı itibariyle 900 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
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EVİNİ ÇOKTAN SÜSLEDİ
Jenner, geçtiğimiz yaz satın aldığı 36.5 milyon dolar değerindeki malikanesini yaklaşan Noel ve yeni yıl kutlamaları için çoktan hazırladı bile.
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HEM İÇİNE HEM DIŞINA BİR SÜRÜ MASRAF YAPTI
Daha 23 yaşında olmasına rağmen dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Kylie Jenner, avuç dolusu para harcamaktan da çekinmiyor. Travis Scott ile ilişkisinden Stormi adında bir kız annesi olan Kylie Jenner, yeni malikanesinin hem içini hem de dışını özenle süsledi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, INSTAGRAM
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BAHÇE KAPISINDAN BAŞLIYOR
Malikanenin bahçe kapısından başlayan ve renkli ışıklarla aydınlatılan süslemeler, evin içine kadar uzanıyor.
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IŞIK ŞELALESİ
Bahçe kapısını bir ışık şelalesi haline getiren Kylie Jenner, evin içine de dev boyutu bir çam ağacı kurup süsledi.
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EVDE DEV ÇAM AĞACI
Jenner'ın Instagram sayfasında "Yılın en sevdiğim zamanı" mesajıyla paylaştığı bu süslemelere takipçilerinden de beğeni ve yorum geldi. Genç yıldızın bu süslemeler için binlerce dolar harcadığı düşünülüyor.
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BU YIL SATIN ALDI
Kylie Jenner, Los Angeles'ın Holmby Hills bölgesinde yer alan malikanesini bu yılın başlarında satın almıştı.
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EN AKILLI YATIRIM
Dünyanın en zengin genç kadını unvanını taşıyan Kylie Jenner, servetini de akıllıca harcıyor.
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EMLAK YATIRIMLARINA YENİ HALKA
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen Los Angeles bölgesinde hatırı sayılır bir emlak yatırımı bulunan Jenner, bunlara yeni bir halka daha ekledi.
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İLK POZLAR
Bir çocuk annesi Jenner, Los Angeles'ın en gözde bölgelerinden biri olan Holmby Hills'te bir malikane satın aldı. Jenner, yeni evinde çekilen ilk pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.
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FİYATI DÜŞÜRDÜ
Jenner, emlak portföyüne kattığı bu yeni ev için 36.5 milyon dolar harcadı. Aslında ev sahibi, bir hafta önce satışa çıkardığı bu ev için 45 milyon dolar talep etmişti. Fakat Kylie Jenner, yürütülen pazarlıklar sonucu evi 36.5 milyon dolara satın aldı.
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BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Jenner'ın yeni evinde çekip 171 milyon takipçisi olan Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
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LÜKS HAYAT
Kylie Jenner'ın yeni evinin yedi tane yatak odası, 14 tane de banyosu bulunuyor. Tek katlı ev geniş bir alan üzerine kurulu. Evin içinde spor salonundan özel sinema salonuna kadar, Jenner'ın alışkın olduğu hayatın konforunu sağlayacak çok sayıda özellik bulunuyor.
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BU EVDE YAŞIYORDU
Daha 30 yaşına gelmeden dünyanın en zengin kadını unvanını aldı... Kelimenin tam anlamıyla "paraya para" demiyor. Peki bu bir çocuk annesi zengin genç kadın nasıl bir evde yaşıyor dersiniz...
Zaten zengin bir ailede doğan ama bununla yetinmeyip kendi servetini de yaratan Kylie Jenner, dudak uçuklatan bir malikanede sevgilisi Travis Scott ve kızı Stormi ile birlikte yaşıyor.
INSTAGRAM, BACKGRID UK
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BAŞKA EVLERİ DE VAR
Henüz 21 yaşında olan Jenner, California'da zenginlerin yaşadığı Hidden Hills'te bir malikanede yaşıyor. 2016 yılında 12 milyon dolara satın aldığı bu malikane Jenner'ın tek evi de değil üstelik.
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ZEVKİNE GÖRE DEKORE ETTİRDİ
Kylie Jenner, 8 odalı malikanesini tepeden tırnağa dekore ettirdi. Usta isimlerin imzasını taşıyan bu dekorasyon sonucu malikanenin belli odaları Barbie temasına uygun olarak rengarenk döşendi. Bazı odaları da daha klasik bir tarza sahip.
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EN SEVDİĞİ RENKLER
Kylie Jenner, en sevdiği renk olan pembeyi evinin çeşitli bölümlerinde kullandı. Özellikle de makyaj odasında.
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MAĞAZA DEĞİL AYAKKABI ODASI
Jenner'ın evinin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de ayakkabı ve çantaları için ayırdığı oda. Burası kelimenin tam anlamıyla bir mağazayı andırıyor.
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SERVETİ DUDAK UÇUKLATIYOR
Bu arada Kylie Jenner'ın 1 milyar dolar serveti olduğunu da hatırlatalım.
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MALİKANE ZİNCİRİ
Genç yıldızın yine Los Angeles'da geçen yıl satın aldığı bir başka malikanesi de bulunuyor.