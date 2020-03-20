Canlı ve anlık altın fiyatları verileri – Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Altın alış-satış kararlarını en doğru şekilde vermek isteyenler bir yandan altın fiyatlarını canlı olarak takip ederken bir yanda da altın piyasası yorumlarını inceliyor. Dün 311 lira seviyelerinde güne başlayan altının gram fiyatı, yeni günün ilk işlem saatlerinde 313 lira oldu. Peki, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ile ilgili son veriler...