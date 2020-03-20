Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 10:08,
Canlı ve anlık altın fiyatları verileri – Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları piyasaların açık olduğu son işlem gününde de rağbet görmeye devam ediyor. Haftaya aşağı yönlü bir seyirle başlayan altın fiyatları beşinci günün açılışını yatay yönlü bir seyirle yaptı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları corona virüsü nedeniyle hareketlilik içerisinde. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? En çok tercih edilen altın türleri gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte canlı ve anlık altın fiyatları veriler…
1