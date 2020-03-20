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Ekonomi
Haber Giriş: 20 Mart 2020 - 10:08, /

Canlı ve anlık altın fiyatları verileri – Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları piyasaların açık olduğu son işlem gününde de rağbet görmeye devam ediyor. Haftaya aşağı yönlü bir seyirle başlayan altın fiyatları beşinci günün açılışını yatay yönlü bir seyirle yaptı. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları corona virüsü nedeniyle hareketlilik içerisinde. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? En çok tercih edilen altın türleri gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte canlı ve anlık altın fiyatları veriler…

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Altın fiyatları yatırımcıların ana gündem konularından biri olmayı sürdürüyor. Altın alış-satış kararlarını en doğru şekilde vermek isteyenler bir yandan altın fiyatlarını canlı olarak takip ederken bir yanda da altın piyasası yorumlarını inceliyor. Dün 311 lira seviyelerinde güne başlayan altının gram fiyatı, yeni günün ilk işlem saatlerinde 313 lira oldu. Peki, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatları ile ilgili son veriler...

2ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Çeyrek altının satış fiyatı 511 liradan satılırken, 500 liradan geri alınıyor.

Yarım altının satış fiyatı bin 24 lira seviyesinde işlem görürken, 998 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2104 civarında işlem görürken, 2072 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satışı 285 lira olurken, 284 lira seviyesinde geri alınıyor.

3ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATI

ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,11 azalışla 312,20 liradan tamamladı..

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 507,00 lira, Cumhuriyet altını 2.077,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,11 düşüşle 312,20 liradan işlem gördü..

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Altın fiyatlarındaki günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUMU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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