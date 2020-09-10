Canlı ve anlık altın fiyatları: Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? Altın düşecek mi, yükselecek mi?
Altın fiyatlarının ekonomi grafiklerindeki son durumu altın yatırımcıları tarafından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 464,5 liradan işlem gördü. Güncel ve canlı altın fiyatları ekranından anlık işlemine devam eden çeyrek altın ve gram altın işlemini Kapalıçarşı'da tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu. Diğer taraftan,analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek, 1.950 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını vurguladı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte, güncel altın fiyatları.
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ALTIN FİYATLARI
Altın fiyatları araştırılan konular arasında yerini aldı. Yatırımcıların güvenli liman olarak kabul ettiği altının gram satış fiyatı dün sabah saatlerinde haftaya yükselişle başlamasının ardından 462 lira seviyesinde işlem gördü. Gün sonunda işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,10 artışla 462,50 liradan tamamladı. 8 Eylül'de gram altın 460,91 liradan alınıyor, 461,03 liradan satıldı. İşte güncel fiyatlar ve yorumlar
Gram altın 460,91 liradan alınırken 461,03 liradan satıldı.
Çeyrek altın bugün 748,90 liradan alınırken 758,40 liradan satıldı.
Yarım altın bugün 1.493,30 liradan alınırken 1.519,60 liradan satıldı.
Cumhuriyet altını 2.986,60 liradan alınırken, 3.020,70 liradan satıldı.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 433,64 liradan işlem görürken 417,49 liradan geri alındı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 468,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,90 liradan, 3 bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 111 liradan, 427,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431,60 liradan, 3 bin 20 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 40 liradan, bin 510 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı.
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Gram altında düşüşler fırsat vermeyi sürdürebilir
Rıdvan BAŞTÜRK
Özel Fon Yöneticisi
Gram altında bir süredir nispeten yatay diyebileceğimiz hareket söz konusu. Anlık hareketleri göz ardı edersek 450-460 TL bandında gidip gelen bir altın görmekteyiz. Bunun sebebi ise dolar kuru yukarı yönde hareket etmesine rağmen, ons altında görülen aşağı yönde hareketler. Bu iki enstrüman birbirini dengeliyor ve gram altın yatay hareket ediyor.
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Gram altın için ben hala ana resmin pozitif olduğunu fakat geçtiğimiz aylardaki gibi yukarı yönde sert hareketlerin bu aşamada olmayacağını düşünüyorum. Ons altında yükseliş ivmesi azaldı.
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Teknik olarak 1900-1905 dolar üzerinde kaldığı sürece pozitif görünümünü koruyacaktır, fakat yukarı iştahın çok kuvvetli olmasını beklemiyorum.
1955-1960 dolar bölgesi önemli direnç bölgesi olarak izlenebilir. Burada ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere diğer büyük merkez bankalarının para politikası adımları önümüzdeki süreçte önemli olmaya devam edecektir.
Özellikle Fed Başkanı Jerome Powell’in Jackson Hole toplantısında söyleyecekleri ons altın üzerinde direkt etkili olacaktır.
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Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Bugün 7.41 TL üzeri test edildi. Piyasa faizleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi arasındaki farkın açıldığını görmekteyiz.
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Her ne kadar TCMB dolaylı yoldan faiz artırımı yapıyor olsa da piyasanın bundan tatmin olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle TCMB’den politika faizinde net ve kuvvetli bir adım gelene kadar TL üzerindeki baskı devam edebilir. Bu da gram altın için yukarı yönde destekleyici olacaktır.
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Toparlayacak olursam, gram altında kısa süreli hareketlere bakmak yanıltıcı olur. Ana resim hala korunuyor ve pozitif beklentimi sürdürüyorum.
Gram altın için ana desteğim 430 TL seviyesinde yer alıyor. Ara destek olarak ise 450 TL civarını izliyorum, yukarıda ise 470 TL direnç olarak izlenebilir. Bu seviyeye doğru yükselişlerde kar satışı fırsatları görebiliriz.
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Altın en parlak döneminde
Eda KARADAĞ
Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
2020 yılı dünya geneli için oldukça zorlu geçiyor. Eylül ayına başladığımız bugünlerde yavaş yavaş yılı bitirmeye doğru ilerliyoruz. Covid-19 nedeniyle dünyanın durma noktasına geldiği bu yıl altın açısından olumlu geçti ve geçmeye devam ediyor.
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Piyasalarda likidite sıkışıklığı, ekonomilerden daralma sinyallerinin gelmesi, ABD ile Çin arasındaki gerilim altına olan talebi arttırdı. Ağustos ayında altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederek 2075 dolar seviyesine yükseldi. Soluksuz bir yükseliş görülen altın yazıyı kaleme aldığım gün 1960 dolar seviyesinde seyrediyor.
Virüs ile ilgili yavaş yavaş aşı haberlerinin gelmeye başlaması, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamasında tünelin sonunda ışık göründüğünü belirtmesi son günlerde borsalara olumlu etkiliyor ve özellikle ABD’de S&P 500 endeksinde rekor seviyeleri izliyoruz.
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Bununla birlikte, ABD ile Çin arasındaki diyalog pencerelerinin sürüyor olması, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın piyasaların istediği mesajı vermesi de bu anlamda borsaları pozitif etkiledi. Bundan sonraki süreçte yine virüsün seyri olmaya devam edebilir.
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Orta ve uzun vade için beklentim, altında yeniden 2000 dolar seviyesinin görülebileceği yönünde. Ancak bu durumda yatırımcıların dikkat etmesini öneririm, hızlı bir yükseliş görülmesi durumunda beklemelerini ve piyasanın dinmesi durumunda sağlıklı bir şekilde stratejilerini belirlemeleri daha uygun olabilir.
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Teknik görünümde, ağustos ayı içerisinde 2075 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, aynı ay içerisinde 1860 dolar seviyesine kadar da geri çekildi. Altında görüldüğü üzere volatilite oldukça fazla.
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Aylık olarak ortalamalarının üzerinde seyreden ons altında 1980 dolar kritik direnç noktası olarak izleniyor ve bu direncin üzerine doğru ısrarı yeniden 2000 dolar seviyesine doğru tepkiler oluşabilir. Altında 1945-1932 dolar ve 1900 dolar destekleri takip edilebilir.