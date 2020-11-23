Canlı altın fiyatları takibi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatları günler sonra faiz kararı ve covid-19’un tedavisine ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle ciddi bir düşüş göstermişti. Ons altın fiyatlarında aşı haberlerinin etkisiyle geri çekilme başlamıştı. Altın fiyatları dolar kurunun TL karşısındaki sert düşüşü sonrası rekor seviyelerin altına inmişti. Altın fiyatlarının son durumu haftanın ilk işlem gününde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?