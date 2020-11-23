Canlı altın fiyatları takibi: Altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Kasım altın fiyatları
Altın fiyatları için araştırmalar yeni haftanın ilk işlem gününde başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan Merkez Bankası faiz kararı ardından altın fiyatlarındaki yükseliş yerini düşüş eğilimine bırakmıştı. Altın fiyatlarındaki son durumu merak eden vatandaşlar, bir yandan canlı altın takibi yaparken bir yandan da uzmanların altın fiyatları yorumunu inceliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın alış-sayış fiyatı kaç TL? İşte 23 Kasım altın fiyatları…
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Altın fiyatları günler sonra faiz kararı ve covid-19’un tedavisine ilişkin olumlu haberlerin etkisiyle ciddi bir düşüş göstermişti. Ons altın fiyatlarında aşı haberlerinin etkisiyle geri çekilme başlamıştı. Altın fiyatları dolar kurunun TL karşısındaki sert düşüşü sonrası rekor seviyelerin altına inmişti. Altın fiyatlarının son durumu haftanın ilk işlem gününde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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23 KASIM ALTIN FİYATLARI
Gram altın, 23 Kasım Pazartesi günü 460 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 750 TL, satış fiyatı 774 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1500, satış fiyatı 1544 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.000,90, satış fiyatı 3.094,20TL,
22 ayar bilezik alış fiyatı 421, satış fiyatı 425 TL'den işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.
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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.
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Geride bıraktığımız hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, avro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi.
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Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.