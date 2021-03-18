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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 20:21 | 

Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar 18 Mart? İşte anlık altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları

Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın yatırımcılarının haftanın dördüncü işlem gününde yoğunlaştığı konulardan oldu. Hafta sonuna doğru altın alım ve satımına yön verecek olanlar, piyasalardaki hareketlenme ile çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar? sorusuna yanıt aramaya başladı. Bugün altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 420 liradan işlem gördü. Gün boyu anlık altın fiyatları ekranı üzerinden işlemine devam eden altın fiyatları Kapalıçarşı'da günü tamamladı. Kapanışta çeyrek altın 662,00 lira oldu. İşte, 18 Mart canlı altın fiyatları ve uzmanların yorumları.

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Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişlere göre alım ve satım yapıyorlar. Konu ile ilgili yatırım danışmanı Eda Karadağ, ‘Gram altında gevşemenin devamında 405 TL desteği izlenebilir, bu desteğin altında kapanışlar görülmezse bu durumda satışların sınırlı kalmasını bekleyebilirim.’ dedi. İşte 18 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,50 417,70 407,80 408,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.751,00 2.772,00 2.688,00 2.709,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,00 385,00 372,00 376,00
Lira(Tam) Ziynet 2.689,00 2.709,00 2.626,00 2.646,00
Yarım Ziynet 1.344,00 1.354,00 1.313,00 1.323,00
Çeyrek Ziynet 672,00 677,00 657,00 662,00

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GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 408,54 liradan alınıyor, 408,63 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 668,00 liradan alınıyor, 678,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.334,00 liradan alınıyor, 1.357,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.667,00 liradan alınıyor, 2.703,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3GEVŞEMENİN DEVAMINDA 405 TL DESTEĞİ İZLENEBİLİR

GEVŞEMENİN DEVAMINDA 405 TL DESTEĞİ İZLENEBİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Merkez Bankaları ile yoğun geçen bir haftada piyasalarda oynaklık yüksek. Dün Fed’in faiz kararı takip edildi. Beklentiler doğrultusunda faiz konusunda bir değişiklik bulunmazken, ekonomik projeksiyonlarda büyüme ve enflasyon tarafında yukarı yönde revizyonlar görüldü. Fed, ekonomiye dair olumlu bir beklenti içerisinde olduğunun sinyalini vermiş oldu.

Ancak yine de kısa vadede aksiyon almak istemiyorlar. Fed Başkanı Powell’da ekonomiyi destekleyeceklerini ve uzun bir süre daha faizlerin düşük kalabileceğini belirtti. ABD 10 yıllık tahvil konusunda ise piyasayı yine ikna edemediğini gördük ve faiz hala yükseliyor. Şu sıralarda yüzde 1.74 seviyesinde.

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Tahvildeki harekete rağmen, ekonomik anlamda güvercin mesajlar veren Fed, altını besledi ve ons altın 1700 dolar üzerindeki seyrini korumayı başardı. Sabah saatlerinden bu yana yükselişinde zorlanan altın için en önemli faktör, ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün akşamdan beri yükselişini sürdürüyor olması, bu açıdan bakıldığında altın bir süre daha yükselmekte zorlanabilir.

Küresel piyasaların gündeminde Fed varken, bizim içeride bugün TCMB’nin faiz kararı takip edildi. TCMB, beklentilerin üzerinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.00’dan yüzde 19.00’a yükseltti. Enflasyona dair önümüzdeki aylarda yükseliş beklentisi, Merkezin erken davranmasına neden oluyor ve bu doğrultuda faiz konusunda aksiyon aldığını gözlemliyorum. Piyasalar açısından olumlu bir hamle.

Son dönemde, Merkez Bankasının kredibilitesi oldukça yüksek ve bu adımı da bu kredibilitenin korunması adına önemliydi. Yabancı kurumlara baktığım zaman, özellikle Merkezin adımlarını yakından izlediklerini ve ikna olduklarını görüyorum, bu durum raporlarında yurtiçi piyasalara dair olumlu beklentileri güçlendirirken, ilerleyen süreçte yabancı girişlerinin de artmasını destekleyebilecek bir etken olarak yorumlanabilir.

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TCMB ardından TL’deki değerlenmenin korunuyor olması ve Dolar/TL kurunun 7,32-7,56 TL aralığındaki seyrini sürdürmesini şimdilik destekliyor. Kurdaki gevşeme ve ons altının belli dirençleri aşmakta zorlanması nedeniyle gram altında satıcılı bir seyir hakim. Fed ve TCMB etkileri bugün de devam edebilir. Bu doğrultuda, net bir seviye vermek yanlış olur diye düşünüyorum.

Gram altında gevşemenin devamında 405 TL desteği izlenebilir, bu desteğin altında kapanışlar görülmezse bu durumda satışların sınırlı kalmasını bekleyebilirim. Ons altın içinse 1755 dolar en yakın direnç noktam ve bu direncin aşılması, kazançlarını daha da genişletmesi adına önemli ancak ons altının işi ABD 10 yıllık tahvil faizinin durumuna bağlı olduğu için dikkatli olunmalı. Kısa vadede güçlenmesi için tahvil faizinin gevşeme yönünde bir eğim izlemesi daha sağlıklı olabilir.

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