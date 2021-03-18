Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar 18 Mart? İşte anlık altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları

Altın fiyatları, Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasının ardından araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki düşüş ve yükselişlere göre alım ve satım yapıyorlar. Konu ile ilgili yatırım danışmanı Eda Karadağ, ‘Gram altında gevşemenin devamında 405 TL desteği izlenebilir, bu desteğin altında kapanışlar görülmezse bu durumda satışların sınırlı kalmasını bekleyebilirim.’ dedi. İşte 18 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları
KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,32 azalışla 408,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 662,00 lira, Cumhuriyet altını 2.709,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,32 düşüşle 408,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 417,50 417,70 407,80 408,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.751,00 2.772,00 2.688,00 2.709,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,00 385,00 372,00 376,00
Lira(Tam) Ziynet 2.689,00 2.709,00 2.626,00 2.646,00
Yarım Ziynet 1.344,00 1.354,00 1.313,00 1.323,00
Çeyrek Ziynet 672,00 677,00 657,00 662,00