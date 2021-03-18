Canlı altın fiyatları: Çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar 18 Mart? İşte anlık altın fiyatlarında son durum ve uzman yorumları

Tahvildeki harekete rağmen, ekonomik anlamda güvercin mesajlar veren Fed, altını besledi ve ons altın 1700 dolar üzerindeki seyrini korumayı başardı. Sabah saatlerinden bu yana yükselişinde zorlanan altın için en önemli faktör, ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün akşamdan beri yükselişini sürdürüyor olması, bu açıdan bakıldığında altın bir süre daha yükselmekte zorlanabilir.



Küresel piyasaların gündeminde Fed varken, bizim içeride bugün TCMB’nin faiz kararı takip edildi. TCMB, beklentilerin üzerinde bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.00’dan yüzde 19.00’a yükseltti. Enflasyona dair önümüzdeki aylarda yükseliş beklentisi, Merkezin erken davranmasına neden oluyor ve bu doğrultuda faiz konusunda aksiyon aldığını gözlemliyorum. Piyasalar açısından olumlu bir hamle.



Son dönemde, Merkez Bankasının kredibilitesi oldukça yüksek ve bu adımı da bu kredibilitenin korunması adına önemliydi. Yabancı kurumlara baktığım zaman, özellikle Merkezin adımlarını yakından izlediklerini ve ikna olduklarını görüyorum, bu durum raporlarında yurtiçi piyasalara dair olumlu beklentileri güçlendirirken, ilerleyen süreçte yabancı girişlerinin de artmasını destekleyebilecek bir etken olarak yorumlanabilir.



