CANLI: Altın fiyatları bugün (7 Aralık) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL'den satılıyor... İşte piyasalardaki son durum

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 786 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içerisinde en yüksek 792,42 lira seviyesini, en düşük ise 774,94 lira seviyesini gördü.



GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Gram altın satış fiyatı şu dakikalarda 783.47 liradan satılırken, 783.33 liradan geri alınıyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Çeyrek altın satış fiyatı 1.270 liradan işlem görürken, 1.246 liradan geri alınıyor.



YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Yarım altın satış fiyatı 2.549 liradan işlem görürken, 2.495 liradan geri alınıyor.



22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?



22 Ayar altın gram satış fiyatı 715.90 liradan işlem görürken, 708.02 liradan geri alınıyor.



CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Cumhuriyet altını satış fiyatı 5.060 liradan işlem görürken, 4.981 liradan geri alınıyor.