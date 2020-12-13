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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Aralık 2020 - 09:08 | 

Camlarınız buğu mu yapıyor? İşte çözümü

Otomobil kullanıcılarını kış mevsiminde zorlayan buğu sorunundan ucuz ve kolay uygulama ile kurtulabilirsiniz.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Kışın dış hava ile aracın içindeki hava sıcaklığı arasında fark olması camlarda buğuya neden oluyor.

Sürüş kalitesini olumsuz etkileyen bu durum dikkat dağınıklığına ve kazalara neden olabiliyor.

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Aracın motoru ısınana kadar camlardaki buğudan kurtulmak zorlaşıyor.

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Klimayı açarak da buğuyu ortadan kaldırmaya çalışsanız da uzun süreli beklemeniz gerekebilir.

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Çözümü ise çok kolay. Alınacak 4 parça malzeme ile buğudan kurtulabilirsiniz.

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Traş jeli

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Cam temizleyici sıvı

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Sünger

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Mikrofiber bez

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Öncelikle cam temizleyici sıvı aracın iç cam kısmına püskürtülür ve mikrofiber bez ile cam iyice temizlenir.

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Traş jeli süngere sürülür ve cama iyice yayılması sağlanır.

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Sonrasında temiz mikrofiber bez ile cam jelden temizlenir.

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Böylece aracınızın camında yaklaşık 3-5 gün boyunca buğu oluşmayacaktır.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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