Camlarınız buğu mu yapıyor? İşte çözümü

Kışın dış hava ile aracın içindeki hava sıcaklığı arasında fark olması camlarda buğuya neden oluyor. Sürüş kalitesini olumsuz etkileyen bu durum dikkat dağınıklığına ve kazalara neden olabiliyor.Aracın motoru ısınana kadar camlardaki buğudan kurtulmak zorlaşıyor.Klimayı açarak da buğuyu ortadan kaldırmaya çalışsanız da uzun süreli beklemeniz gerekebilir.Çözümü ise çok kolay. Alınacak 4 parça malzeme ile buğudan kurtulabilirsiniz.Traş jeliCam temizleyici sıvıSüngerMikrofiber bezÖncelikle cam temizleyici sıvı aracın iç cam kısmına püskürtülür ve mikrofiber bez ile cam iyice temizlenir.Traş jeli süngere sürülür ve cama iyice yayılması sağlanır.Sonrasında temiz mikrofiber bez ile cam jelden temizlenir.Böylece aracınızın camında yaklaşık 3-5 gün boyunca buğu oluşmayacaktır.