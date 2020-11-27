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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Kasım 2020 - 07:43 | 

Çalışmak için en iyi şirketler 2020 listesi açıklandı! Çok şaşıracaksınız...

Dünyada çalışmak için en iyi şirketler açıklandı. 10 bin organizasyonun çalışanları tarafından gerçekleştirilen anketle ortaya çıkan sonuçlar Great Place to Work Enstitüsü raporunda yayınlandı. 25 şirketin 17'sinin İngiltere merkezli olması ise dikkat çekiyor.

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5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisleri ile şirketlere harika iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren Great Place to Work, koronavirüs günlerinde çalışan deneyimine ışık tuttu.

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Great Place to Work’ün En İyi İşverenler listesinde yer alan farklı sektör ve büyüklükteki 14 şirketten 3 bin 816 çalışanın katıldığı araştırmada, yöneticilerin çalışanları pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yaklaşım gösterdiğini ifade edenlerin oranı yüzde 93 olarak belirlendi. Liste dışı şirketler ise bu oran yüzde 79. İşte merakla beklenen en iyi işverenler listesi...

325- Scotiabank
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25- Scotiabank

ÜLKE: Toronto Kanada

ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 97.000 Küresel Çalışan

424- Natura
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24- Natura

ÜLKE: São Paulo, Brezilya

ALANI: İmalat ve Üretim

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 6.396 Küresel Çalışan

523- Santander
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23- Santander

ÜLKE: Madrid, İspanya

ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 194.000 Küresel Çalışan

622- Deloitte
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22- Deloitte

ÜLKE: Londra, Birleşik Krallık

ALANI: Profesyonel hizmetler

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 334.800 Küresel Çalışan

721- Roche
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21- Roche

ÜLKE: Basel, İsviçre

ALANI: Biyoteknoloji ve İlaç

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 98.000 Küresel Çalışan

820- Volvo Grubu
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20- Volvo Grubu

ÜLKE: Göteborg, İsveç

ALANI: İmalat ve Üretim

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 100.000 Küresel Çalışan

919- Marriott International, Inc
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19- Marriott International, Inc

ÜLKE: Bethesda, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Otel, Konaklama

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 176.000 Küresel Çalışan

1018- Kadans
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18- Kadans

ÜLKE: San Jose, CA, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Elektronik

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 8.674 Küresel Çalışan

1117- Dell Teknolojileri
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17- Dell Teknolojileri

ÜLKE: Round Rock, TX, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Bilgi Teknolojisi

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 165.000 Küresel Çalışan

1216- Daimler Mobility AG
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16- Daimler Mobility AG

ÜLKE: Stuttgart, Almanya

ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 14.000 Küresel Çalışan

1315- AbbVie
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15- AbbVie

ÜLKE: Chicago, IL, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Biyoteknoloji ve İlaç

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 30.000 Küresel Çalışan

1414- Admiral Group plc
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14- Admiral Group plc

ÜLKE: Cardiff, Galler, Birleşik Krallık

ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 11.243 Küresel Çalışan

1513- Adobe
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13- Adobe

ÜLKE: San Jose, CA, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Bilgi Teknolojisi

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 22.000 Küresel Çalışan

1612- SAP SE
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12- SAP SE

ÜLKE: Walldorf, Almanya

ALANI: Bilgi Teknolojisi

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 95.853 Küresel Çalışan

1711- Intuit, Inc.
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11- Intuit, Inc.

ÜLKE: Mountain View, CA, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Bilgi Teknolojisi

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 9.382 Küresel Çalışan

1810- EY
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10- EY

ÜLKE: Londra, Birleşik Krallık

ALANI: Profesyonel hizmetler

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 300.675 Küresel Çalışan

199- SAS
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9- SAS

ÜLKE: Cary, NC, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Bilgi Teknolojisi

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 13.000 Küresel Çalışan

208- Mercado Libre
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8- Mercado Libre

ÜLKE: Buenos Aires, Arjantin

ALANI: Bilgi Teknolojisi

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 13.058 Küresel Çalışan

217- Adecco Grubu
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7- Adecco Grubu

ÜLKE: Zürih, İsviçre

ALANI: Profesyonel hizmetler

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 45.000 Küresel Çalışan

226- Mars, Incorporated
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6- Mars, Incorporated

ÜLKE: McLean, VA, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: İmalat ve Üretim

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 67.784 Küresel Çalışan

235- Stryker
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5- Stryker

ÜLKE: Kalamazoo, MI, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Sağlık hizmeti

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 40.000 Küresel Çalışan

244- Salesforce
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4- Salesforce

ÜLKE: San Francisco, CA, United States

ALANI: Information Technology

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 52,000 Küresel Çalışan

253- Hilton
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3- Hilton

ÜLKE: McLean, VA, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Konaklama

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 173.504 Küresel Çalışan

262- DHL Express
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2- DHL Express

ÜLKE: Bonn, Almanya

ALANI: Ulaşım

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 104.000 Küresel Çalışan

271- Cisco
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1- Cisco

ÜLKE: San Jose, CA, Amerika Birleşik Devletleri

ALANI: Bilgi Teknolojisi

ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 79.304 Küresel Çalışan

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