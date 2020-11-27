Çalışmak için en iyi şirketler 2020 listesi açıklandı! Çok şaşıracaksınız...

Great Place to Work’ün En İyi İşverenler listesinde yer alan farklı sektör ve büyüklükteki 14 şirketten 3 bin 816 çalışanın katıldığı araştırmada, yöneticilerin çalışanları pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yaklaşım gösterdiğini ifade edenlerin oranı yüzde 93 olarak belirlendi. Liste dışı şirketler ise bu oran yüzde 79. İşte merakla beklenen en iyi işverenler listesi...