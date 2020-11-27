Çalışmak için en iyi şirketler 2020 listesi açıklandı! Çok şaşıracaksınız...
Dünyada çalışmak için en iyi şirketler açıklandı. 10 bin organizasyonun çalışanları tarafından gerçekleştirilen anketle ortaya çıkan sonuçlar Great Place to Work Enstitüsü raporunda yayınlandı. 25 şirketin 17'sinin İngiltere merkezli olması ise dikkat çekiyor.
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5 kıtada ve 60’tan fazla ülkedeki ofisleri ile şirketlere harika iş yerlerini inşa etmeleri, geliştirmeleri konusunda destek veren Great Place to Work, koronavirüs günlerinde çalışan deneyimine ışık tuttu.
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Great Place to Work’ün En İyi İşverenler listesinde yer alan farklı sektör ve büyüklükteki 14 şirketten 3 bin 816 çalışanın katıldığı araştırmada, yöneticilerin çalışanları pandeminin olumsuz etkilerine karşı koruyan bir yaklaşım gösterdiğini ifade edenlerin oranı yüzde 93 olarak belirlendi. Liste dışı şirketler ise bu oran yüzde 79. İşte merakla beklenen en iyi işverenler listesi...
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25- Scotiabank
ÜLKE: Toronto Kanada
ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 97.000 Küresel Çalışan
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24- Natura
ÜLKE: São Paulo, Brezilya
ALANI: İmalat ve Üretim
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 6.396 Küresel Çalışan
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23- Santander
ÜLKE: Madrid, İspanya
ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 194.000 Küresel Çalışan
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22- Deloitte
ÜLKE: Londra, Birleşik Krallık
ALANI: Profesyonel hizmetler
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 334.800 Küresel Çalışan
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21- Roche
ÜLKE: Basel, İsviçre
ALANI: Biyoteknoloji ve İlaç
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 98.000 Küresel Çalışan
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20- Volvo Grubu
ÜLKE: Göteborg, İsveç
ALANI: İmalat ve Üretim
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 100.000 Küresel Çalışan
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19- Marriott International, Inc
ÜLKE: Bethesda, Amerika Birleşik Devletleri
ALANI: Otel, Konaklama
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 176.000 Küresel Çalışan
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18- Kadans
ÜLKE: San Jose, CA, Amerika Birleşik Devletleri
ALANI: Elektronik
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 8.674 Küresel Çalışan
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17- Dell Teknolojileri
ÜLKE: Round Rock, TX, Amerika Birleşik Devletleri
ALANI: Bilgi Teknolojisi
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 165.000 Küresel Çalışan
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16- Daimler Mobility AG
ÜLKE: Stuttgart, Almanya
ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 14.000 Küresel Çalışan
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15- AbbVie
ÜLKE: Chicago, IL, Amerika Birleşik Devletleri
ALANI: Biyoteknoloji ve İlaç
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 30.000 Küresel Çalışan
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14- Admiral Group plc
ÜLKE: Cardiff, Galler, Birleşik Krallık
ALANI: Finansal Hizmetler ve Sigorta
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 11.243 Küresel Çalışan
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13- Adobe
ÜLKE: San Jose, CA, Amerika Birleşik Devletleri
ALANI: Bilgi Teknolojisi
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 22.000 Küresel Çalışan
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12- SAP SE
ÜLKE: Walldorf, Almanya
ALANI: Bilgi Teknolojisi
ŞİRKET BÜYÜKLÜĞÜ: 95.853 Küresel Çalışan
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11- Intuit, Inc.
ÜLKE: Mountain View, CA, Amerika Birleşik Devletleri