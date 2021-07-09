Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddiasına sert tepki: "Bir salın bizi be kardeşim"
Çağatay Ulusoy, sevgilisi Duygu Sarışın'dan ayrılıp Serenay Sarıkaya ile barıştığı iddiasına sert tepki gösterdi. Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun düğün töreninde ikilinin yakınlaştığı iddiasına sessiz kalmayan ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gayeniz nedir? Anlamıyorum bir salın bizi be kardeşim..." ifadelerini kullandı.
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Çağatay Ulusoy ve eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz hafta oyuncu Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu'nun düğün töreninde görüntülenmelerinin ardından magazin kulislerinde ikilinin yeniden barıştığı öne sürülmüştü.
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Düğün töreninde aynı ortamda bulunan Çağatay Ulusoy ve güzel oyuncunun yeniden beraberlik yaşadığının konuşulması sonrası iki taraf sessizliğini korumuştu.
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Çağatay Ulusoy'un Serenay Sarıkaya ile birlikte tatile çıkacağı bile öne sürülürken Ulusoy Instagram hesabından sert açıklamalarda bulundu. Bu iddialara daha fazla kayıtsız kalamayan Çağatay Ulusoy, şu ifadeleri kullandı;
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"Neredeyse 5 yıldır gayet güzel giden bir ilişkim varken, her sene bugünkü gibi yapılan yalan haberleri ısıtıp ısıtıp veriyorsunuz, bir de kendinizden eminmiş gibi bir tarz sergileyip algı yönetimi çabanız yok mu?... Çok üzücü...Gayeniz nedir? Anlamıyorum, bir salın bizi be kardeşim..."
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Uzun süredir birliktelik yaşayan Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları konuşulmuştu.
Çağatay Ulusoy bu iddiaları yalanlayarak "Bizim tabii kalplerimiz nasırlaştı, gülüp geçiyoruz ama ailelerimiz üzülüyor.” demişti.