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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24 Ekim 2020 - 17:01 | 

Buraya taşınana 44 bin euro ödenecek! 40 yaşını geçmemiş olmak şartıyla...

İtalyan Santo Stefano di Sessanio köyü hibe ödeyerek gençleri çekmeyi hedefliyor...

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Güney İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki L'Aquila eyaletinde bulunan bir komün ve tepe kenti Santo Stefano di Sessanio köyü için yeni bir karar alındı. pennines'in en yüksek bölgesinde yer alan Gran Sasso e Monti della Laga Milli Parkı'nda yer alan bu ortaçağ tepe kasabası, Campo Imperatore'nin yüksek ovasının bitişiğinde yer alıyor.

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İtalya'nın daha önceden de az nüfuslu kentleri için 1 Euro'ya konut kampanyası yaptığı biliniyordu. Şimdi farklı bir teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu teklif hibe ile gerçekleştirilecek.

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Santo Stefano köyü 115 kişiden meydana geliyor. Bunlardan yalnızca 13'ü 20 yaş altında ve çoğunluğu ise 65 yaş üstünde.

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Bu yüzden de İtalyan Santo Stefano di Sessanio köyü, toplam 44.000 euro tutarında hibe sunarak yeni genç sakinleri cezbetmeyi umuyor.

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CNBC'de yer alan duyurunun bir çevirisine göre, “bölgenin sürdürülebilir ve kalıcı bir kalkınmasını” sağlamak için bir şeyler yapmanın “gerekli” olduğunu belirttikleri yer alıyor.

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Bu proje yeni konut sahiplerini çekme amacıyla tasarlandı. Girişimle 3 yıl için yılda en fazla 8 bin euro hibe verilecek ve aylık ödeme yapılacak.

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Yeni sakinlerin bir iş kurmaları için bir defaya mahsus maksimum 20 bin euro da ödeme yapılacak.

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Belediye, proje sakinlerine sadece “nominal” kira ödeyecekleri bir mülk sağlayacak. Ayrıca, program için başvuranların 18 ila 40 yaş arasında olması gerektiğini belirtildi.

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Bölgenin dışından İtalyan sakinleri olabilir. Ancak taşınan kişilerin taşındıkları yerin de en az 2 bin kişilik bir nüfusunun olması gerekiyor.

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Aynı zamanda başvuru yapacak kişilerin uzun süreli Avrupa Birliği oturum vizesi ya da Avrupa Birliği vatandaşı da olması da başvuru şartları arasında yer alıyor.

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Başvuru sahipleri, konutlarını en az beş yıllığına Santo Stefano’ya devretmeli ve köyde bir işyeri açmalıdır.

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Bununla birlikte iş, konsey tarafından öncelikli olarak belirlenen alanlarda olmalıdır.

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Bir turist, spor veya kültür rehberi, bir temizlikçi, genel bakım teknisyeni, eczane müdürü, yerel gıda pazarlaması veya satışı da yapılabilecek meslekler arasında yer alıyor.

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Girişime başvurular için son tarih ise 15 Kasım olarak belirlendi.

151 EUROYA EV
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1 EURO'YA EV

Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok İtalyan kasabasında aylar öncesinde yeni bir uygulama başladı. Bu uygulama 1 Euro'ya ev kampanyası... Kampanya geçen sene göçe engel olmak için başlatılmıştı.

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Sicilya adasındaki yaklaşık 3 bin 800 nüfuslu Bivona kasabasında konutlar 1 euroya satılıyor. Bivona’da iş imkanlarının kısıtlı olması gibi nedenlerle gençlerin büyük şehirlere taşınma eğilimi gösterdiği ve kasaba nüfusunun son 40 yılda yarıya indiği belirtiliyor.

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Ancak 1 euroya satılan bu evleri satın alabilmek için 2 bin 500 euro depozito yatırmak gerekiyor. Bunun yanı sıra evleri satın alanlardan 3 ay içinde tadilat projelerini sunmaları ve bu tadilat işlemlerini 3 yıl içinde tamamlamaları isteniyor. Aksi halde depozitoları haklarını kaybediyorlar. Bivona belediyesi, nüfusu artırmak için taşınmak isteyen kişilere pek çok kolaylık sağlamış durumda.

18Molise bölgesinde durum biraz daha farklı
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Molise bölgesinde durum biraz daha farklı

İtalya'da Molise bölgesi başkanı da bölgenin hareketlenmesi için ilginç bir yol seçti. İtalya Molise bölgesinde nüfusun az olması sebebiyle taşınacaklara toplam 25 bin euro ödeme yapılacak. İtalya'nın güneyindeki az nüfuslu bölge, bölge ve civarında yaşayacak olanlara 3 sene boyunca 700 euro vermeyi teklif etti.

19Taşınanlara 2 bin euro para ödemesi
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Taşınanlara 2 bin euro para ödemesi

2017 yılında da İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde yer alan Candela kasabasına taşınanlara para ödeniyordu. CNN Travel'da yer alan habere göre Candela'ya yerleşecek bekarlara 800 euro, çiftlere 1200 euro, 3 kişilik ailelere 1500-1800, 4-5 kişilik ailelere de 2000 euro veriliyordu.

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Her durumda da işlemleri internet üzerinden hallettikten sonra tek yapmanız gereken İtalya'ya gidip sözleşmeyi imzalamak.

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