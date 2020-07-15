Bugün (15 Temmuz) devlet daireleri ve kamu kurumları açık mı, çalışıyor mu?
Devlet daireleri bugün açık mı sorusu ile işlemlerini yapmak üzere kamu kurumlarına gidip gidemeyeceğini öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Pek çok işlemin gerçekleştirilebilmesi için büyük önem arz eden devlet daireleri, 15 Temmuz 2020 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla açık olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz'da devlet daireleri çalışıyor mu? İşte, kamu kurumları açık mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
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Devlet daireleri 15 Temmuz 2020 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde pek çok kişinin merakla araştırdığı konulardan birisi olan devlet daireleri bugün açık mı sorusu, işlemleri için harekete geçmeden önce bilgi edinmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki 15 Temmuz Çarşamba, yani bugün devlet daireleri açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
Devlet daireleri, 15 Temmuz 2020 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hizmet veremeyecek. Ancak, hastane gibi öncelikli kurumların acil hizmetleri devam edecek. Diğer kurumlar ise 16 Temmuz Perşembe günü itibariyle normal akışını sürdürecek.
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PTT ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan perşembe günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 16 Temmuz Perşembe günü itibariyle çekilebilecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri ise yine ayın ilk iş günü olan 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.
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15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte, o kanun;
MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”
FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi düzenlediği darbe girişimine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi anma günü olarak tatil ilan edilecektir" ifadesini gerçekleştirdi.