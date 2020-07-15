Bugün (15 Temmuz) devlet daireleri ve kamu kurumları açık mı, çalışıyor mu?

Devlet daireleri 15 Temmuz 2020 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde pek çok kişinin merakla araştırdığı konulardan birisi olan devlet daireleri bugün açık mı sorusu, işlemleri için harekete geçmeden önce bilgi edinmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki 15 Temmuz Çarşamba, yani bugün devlet daireleri açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?



Devlet daireleri, 15 Temmuz 2020 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hizmet veremeyecek. Ancak, hastane gibi öncelikli kurumların acil hizmetleri devam edecek. Diğer kurumlar ise 16 Temmuz Perşembe günü itibariyle normal akışını sürdürecek.