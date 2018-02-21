Bu yıl öğrenmeniz gereken 11 makyaj hilesi

Ne renk makyaj yapacağınız konusunda kararsız kalırsanız şeftali tonlarını tercih edin. Sezon ve renklerden bağımsız olarak bu renk her cilt tonunda mükemmel şekilde çalışır. Cildinizi sıcaklaştırmak için göz kapaklarınıza ve dudaklarınıza şeftali tonlarını uygulamak yeterli olacaktır.