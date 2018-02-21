Bu yıl öğrenmeniz gereken 11 makyaj hilesi

Makyaj yapmayı iyi bildiğinizi düşünüyorsunuz biliyoruz ancak makyaj dünyası her daim yepyeni bir bilgiyle bizi şaşırtmayı beceriyor, kabul edelim. İşte bu yıl çok işinize yarayacak makyaj hileleri hemen aşağıda.
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1
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Fondöteninizi uygularken daima yüzünüzdeki ince tüylerin düzgün görünmesi için aşağıya doğru darbeler yapın. Daha sonra yüzünüzden fondöteni temizlemek için ise bu tüylerin tam tersine doğru, yani yukarıya doğru hareketlerle temizleyin.
2
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Onlara daha kalkık ve heybetli bir görüntü vermek için yanaklarınızın üzerine de biraz allık sürün.
3
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Köprücük kemiklerinizi vurgulamak için bir adım öteye gidin. Onları parıltılı hale getirmek için omuzlarınızın üst kısımlarını da gölgeleyin.
4
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Cildinizdeki parlamaları önlemek ve uzun ömürlü bir makyaj elde etmek için yarı saydam bir pudrayla yüzünüzün orta kısmını fırçalayın. Yani burun, alın ve çenenizi pudralayın.
5
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Burun deliklerinize ve ağız kenarlarınıza bir miktar kapatıcı sürün. Çoğumuzun makyajı ilk bu bölgelerde bozulur ve bizi yorgun gösterir.
6
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Ne renk makyaj yapacağınız konusunda kararsız kalırsanız şeftali tonlarını tercih edin. Sezon ve renklerden bağımsız olarak bu renk her cilt tonunda mükemmel şekilde çalışır. Cildinizi sıcaklaştırmak için göz kapaklarınıza ve dudaklarınıza şeftali tonlarını uygulamak yeterli olacaktır.
7
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Monolid gözlüyseniz yani gözleriniz çekikse, kirpik kıvırtıcınızı bir kaç saniye kirpik tabanınızda tutun. Sonra ortada sonra da kirpik uçlarında tutarak kıvrılmayı garantileyin.
8
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Maskaranız hafifçe kurudu mu? O halde önce bunu ilk kat maskarası olarak kullanın. Daha sonra yeni bir tüp açıp ikinci katı sürün.
9
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Eğer zamanınız yoksa ve usta işi bir gölgeli göz makyajı yapamayacaksanız, üst kapaklarınızın tam ortasına doğru inci parlaklığında bir ışık uygulayın. Her göz kırptığınızda pigmentler ışığı yakalar ve gözlerinize istediğiniz ışıltıyı kazandırır.
10
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Göz makyajına başlamadan önce yapmanız gereken şey önce saçlarınızı geriye doğru tarayıp tüm yüzünüzü görmek, sonrasında ise kaşlarınızı şekillendirip tabanı elde etmektir.
11
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Göz kaleminizi sürmeden önce dirseğinizi daima bir yere sabitleyin. Böylece daha kararlı bir çizgiye sahip olursunuz.