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Otomobil
Haber Giriş: 16 Şubat 2020 - 17:52, /

Bu cipler yarı fiyatına satılıyor! Herkes satın alabilir...

Sahiplerinin yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle haciz konulan cipler yarı fiyatına icra daireleri tarafından satılıyor. Ciplere sahip olmak ise oldukça kolay...

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Otomobil fiyatlarının yükseldiği dönemde ucuza araç sahibi olmanın bir yöntemi bulunuyor. Herhangi bir borcun ödenmemesinden dolayı haciz konulan araçlar değerlerinin neredeyse yarısına yeni sahiplerini arıyor.

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Hacizli araçlar ihale yöntemiyle satışa sunuluyor. Öncelikle icra dairesinin belirlediği ihale başlangıç bedeli bulunuyor. Bir de ihaleye katılmak için teminat yatırılması gerekiyor. Şayet ihaleyi kazanamazsanız teminatını banka hesabınıza kesinti yapılmadan aktarılıyor. Sitede yer alan muhammen bedel ise aracın haciz dışında normal şartlarda satılması halinde edeceği rakamı ifade ediyor.

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İhaleye girerken dikkat edilmesi gereken konuların başında araçların durumu geliyor. İhale öncesi mutlaka aracın bulunduğu yediemin otoparkına giderek aracı kontrol etmenizde fayda var.

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https://esatis.uyap.gov.tr internet sitesine girip kısa sürede ücretsiz olarak üye olarak icralık araçları görebiliyorsunuz. Tüm bilgilerin yer aldığı resmi sitede beğenilen araçları tespit edip kontrolleri sağlayabilirsiniz.

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İşte yarı fiyatına satılan SUV araçlar

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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