Borç aldığı 50 dolarla kurdu! Şimdi dünyada 5 bin mağazası var

Babasından aldığı 50 dolar ile bugün dünya genelinde 5 bine yakın mağazası bulunan Nike'ı kuran Phil Knight'in ilham veren hikayesine tanık olmaya ne dersiniz?Bugün dünyanın en çok satan spor ayakkabı markalarından biri olan Nike'ın kurucusu Phil Knight, sadece 50 dolar ile hayallerini inşa etmeye başlamış bir isim. Babasından aldığı borç para ile ilk adımları atan ünlü girişimcinin hikayesi ilham verici.50 dolar ve hayali şirket Blue Ribbon< br>1962 yılında Japonya'dan ucuz ayakkabı ithal etme amacıyla yola çıkan Knight, babasından aldığı 50 dolarla Japonya'ya seyahatini gerçekleştirdi. Orada tanıştığı Amerikalılardan Onitsuka adında bir şirketin ismini duyan girişimci bu fabrikaya vardığında hayali bir iş yaratmak durumunda kaldı. Blue Ribbon adlı bir şirkette çalıştığını söyleyen ünlü girişimci, Amerika'daki piyasalar hakkında da fabrika çalışanlarını bilgilendirdi. Uzun bir sohbetin ardından ise fabrika sahipleri Amerika distribütörlüğünü Blue Ribbon'a vermeye karar verdiler. Hemen babasını arayan Knight fabrikaya şirket adına 50 dolar göndermesini istedi.Amerika'ya dönen ünlü girişimci Onitsuka'dan ayakkabıları göndermesini istedi ama bu süre zarfında da para kazanması gerekiyordu. İkinci iş olarak muhasebeciliğe başlayan Knight, 1964 yılında ilk ayakkabı siparişlerini eline almanın sevincini yaşıyordu. Hemen ayakkabıları koşu antrenörüne incelemesi için götüren girişimci antrenörün şirkete ortak olma isteği ile karşılaştı. Şirketin %49'unu antrenörüne veren Knight aynı gün fabrikadan 1000 dolarlık bir ayakkabı siparişi daha istedi. Koşu takımlarını ilk hedefi olarak belirleyen Knight kısa zamanda büyük oranda satış yapmayı başardı. Bankadan kredi çekerek 900 ayakkabı daha alan girişimci iyi bir ortak ve iyi bir ürünle baş başa kalmıştı.İlk kriz ve sonrasında büyümeKısa süre sonra ilk krizi ile karşılaşan Knight, Onitsuka'nın Amerika distribütörlüğünü başkasına vermek istediğini öğrendi. Hemen ilk uçağa atlayıp Onitsuka'ya giden girişimci uzun bir görüşme sonunda distribütörlük haklarını korumayı başardı. Ayakları destekleyen yeni modelleri fabrikaya gönderen Knight, ilk elemanı Jeff Johnson'ı doğuda açılan merkezin başında görevlendirdi. Knight, Onitskuka'ya diğer bir alternatif olarak Nike markasını yaratmaya karar verdi.1972 yılındaki uluslararası fuar deneyimi sonrasında Onitsuka ile yolları ayıran Knight artık kendi kanatlarıyla uçmaya hazırdı. 1974 yılında 8 milyon doların üzerinde bir satış rakamı yakalayan Nike'ın stratejisi artık sadece sporculara özel ayakkabılar değil günlük hayatta da tercih edilebilecek ayakkabılar yaratmaktı. 1976 yılında ise 14 milyon dolarlık bir satışla Nike artık gerçek bir markaydı. Markanın logosu ise kuş kanadı ve hareket öğelerine benzeyen Swoosh oldu. Nike bugün dünya genelinde 5 binin üzerinde mağazada satılıyor.