Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir? Elon Musk’ın şifreli paylaşımı sonrası gündeme geldi

Sadece 13 yıl içinde dünyadaki en değerli para birimlerinden biri haline gelen Bitcoin'i kimin ve ne sebeple geliştirdiği hep merak edildi. Bu konuda çok sayıda spekülasyon yapılıyor. Kurucusunun isminin ise uzun zamandır 'Satoshi Nakamoto' olduğu düşünülüyor.
Kendisi hakkında yazılan diğer bilgileri (California State Polytechnic Üniversitesi Fizik bölümünden mezunu olması gibi) doğrulayan Nakamoto, Bitcoin’in kurucu olduğu iddialarını ise kabul etmiyor. Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isimdir. Kim olduğu hâlâ bilinmeyen Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir.
Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu bilinmemekte olup, Nakamoto olduğu düşünülen adaylardan bazıları şunlardır: Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Vincent van Volkmer, Hal Finney ve Craig Steven Wright.