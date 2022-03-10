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Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir? Elon Musk’ın şifreli paylaşımı sonrası gündeme geldi

#Satoshi Nakamoto#Satoshi Nakamoto Kimdir#Bitcoin’İn Kurucusu

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yayınladığı şifreli mesajla Bitcoin’in kurucusunu gündeme getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk’ın “büyük resmi gördüğünü” öne sürdü. Elon Musk’ın şifreli paylaşımı sonrası Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir?

1/3Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir Elon Musk’ın şifreli paylaşımı sonrası gündeme geldi

Sadece 13 yıl içinde dünyadaki en değerli para birimlerinden biri haline gelen Bitcoin'i kimin ve ne sebeple geliştirdiği hep merak edildi. Bu konuda çok sayıda spekülasyon yapılıyor. Kurucusunun isminin ise uzun zamandır 'Satoshi Nakamoto' olduğu düşünülüyor.

2/3Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir Elon Musk’ın şifreli paylaşımı sonrası gündeme geldi

Kendisi hakkında yazılan diğer bilgileri (California State Polytechnic Üniversitesi Fizik bölümünden mezunu olması gibi) doğrulayan Nakamoto, Bitcoin’in kurucu olduğu iddialarını ise kabul etmiyor. Satoshi Nakamoto, Bitcoin'in yaratıcısı olarak bilinen kişi veya grupların kullandığı isimdir. Kim olduğu hâlâ bilinmeyen Nakamoto'nun, 5 Nisan 1975 doğumlu Japonya'da yaşayan bir adam olduğu iddia edilmiştir.

3/3Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto kimdir Elon Musk’ın şifreli paylaşımı sonrası gündeme geldi

Bitcoin'in kurucusu Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu bilinmemekte olup, Nakamoto olduğu düşünülen adaylardan bazıları şunlardır: Nick Szabo, Dorian Nakamoto, Vincent van Volkmer, Hal Finney ve Craig Steven Wright.

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