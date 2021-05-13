Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin ne kadar (kaç dolar) oldu-neden düştü? Elon Musk'ın açıklaması ardından Bitcoin'de düşüş
Bitcoin düşüşüyle gündem oldu. Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, şirketin araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldığını duyurdu. Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin fiyatında düşüş görüldü. ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 8 Şubat'ta 1,5 milyar dolarlık varlığını Bitcoin'e yatırdığını duyurmuştu. Peki, Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin ne kadar (kaç dolar) oldu?
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Bitcoindeki son gelişmeler kripto para dünyasına ilgi duyan birçok kişi tarafından takip ediliyor. Son olarak Musk'ın açıklaması ardından Bitcoin düşüşe geçti. Musk, “Bitcoin madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz” dedi. Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin yüzde 18 düştü.
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Musk'ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar gerilerken, TSİ 04.00 sularında yeniden 50 bin bandına yükseldi.
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ABD'nin sermaye piyasası regülatörü SEC, Bitcoin'e yatırım yapanlara yönelik rapor hazırladı ve spekülatif varlığın açıklamalarının çok dikkatli okunması gerektiği konusunda uyardı.
ABD'nin SPK'sı SEC kripto paralara ilişkin rapor yayımladı ve Bitcoin'in yatırımcılar için oluşturduğu riskler konusunda uyarı yaptı.
SEC, Bitcoin vadeli piyasalar ve yatırım yapacak borsa yatırım fonlarına yönelik hazırladığı raporda, yatırımcıların para koyacakları fonların açıklamalarını dikkatle okumalarını, tüm paralarını kaybetme ihtimaline hazır olmaları konusunda açıklama yaptı.
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Bitcoin'in spekülatif bir varlık olduğu hatırlatılan raporda bu alanda pozisyon alan yatırımcıların çok fazla risk alabildiğini duyurdu.