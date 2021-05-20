Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Bitcoin ne kadar oldu? İşte 20 Mayıs kripto para piyasalarında son durum!
Kripto para birimlerinin atası Bitcoin'de fiyat 29 bin 900 dolara kadar gerilerken diğer coinlerde de sert düşüş yaşandı. Böylece Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 54 oranında düşüş yaşamış oldu. Peki, Bitcoin ve altcoinler neden düşüyor? Bitcoin ve altcoinler ne zaman yükselecek?
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Bitcoin son dönemdeki yükselişinin ardından ani bir düşüşle 60 binlerden 35 binlere kadar geriledi. Bu ani düşüşün nedeni ve ne zaman kadar süreceği gibi konular da ise söz konusu kripto paraların yatırımcıları ya da ekonomi ile yakından ilgili kişilerce merak ediliyor. İşte, kripto para piyasalarında son durum ve gelişmeler...
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BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Musk, Twitter hesabından 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Tesla Bitcoin karşılığında hiçbir şey satmayacak. Madencilik işlemlerinin daha sürdürülebilir bir enerjiye geçmesi durumunda Bitcoin’i ödemeler için kullanmayı düşünüyoruz. Bitcoin’in harcadığı enerjinin yüzde 1’inden azını harcayan diğer kripto para birimleriyle de ilgileniyoruz" demişti.
Bu gelişmelerin etkisiyle, son 24 saat içinde 38,854.87 ve 45,812.46 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 14.44 düşüşle 38,803.59 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 32.39 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 118 milyar dolar düşüşle 726 milyar dolara geriledi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum ise, 2,880.26 ve 3,562.47 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 17.66 düşüşle 2,880.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 32.93 ve piyasa hacmi de yaklaşık 61 milyar dolar düşüşle 333 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de 409.23 ve 534.18 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 22.64 düşüşle 409.37 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 39.64 ve piyasa hacmi de yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 62 milyar dolar düzeyindeydi.
Bu gelişmelerle, ilk kez 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon doları aştıktan sonra geri çekilen tüm piyasalarda toplam hacim, 1.0 trilyon 816 milyar dolara kadar geriledi. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.
Tüm piyasalara gelen genel satışların etkisiyle, en büyük 100 birimden 95 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.
Toplam 9,929 kripto para biriminin işlem gördüğü 377 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 40.5'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 198 milyar dolar düzeyindeydi.
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DEĞER KAYBI SÜRÜYOR
2008 finans krizinin yarattığı belirsizlik ortamında yatırımcılar tarafından alternatif olarak görülen kripto para birimi Bitcoin’de değer kaybı günde 12’yi geçerken, şubat ayından bu yana ilk kez 40 bin dolar seviyesinin altı görüldü.
Bir diğer kripto para birimi Ethereum ise yüzde 15’ten fazla düşüşle 3 bin doların altına çekildi.
Litecoin yüzde 12,9 düşüşle 266 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7 düşüşle 1,42 dolara geriledi.
Kripto para birimleri arasında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen Bitcoin son 7 günde yüzde 31 değer kaybederken, Ethereum yüzde 29,3, Shiba yüzde 57 değer kaybetti.
Kripto para birimlerindeki sert değer kayıplarının ardından, kripto para piyasaları 280 milyar dolar daraldı.
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ÇİN'DEN YASAK
Çin, 18 Mayıs tarihinde finans kurumlarının ve ödeme sistemlerinin kripto para birimleri üzerinden hizmet vermesini yasakladığını duyurmuştu.
Çin’deki Ulusal İnternet Finansman Birliği, Bankacılık Birliği, Ödeme ve Takas Platformu tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Son dönemde kripto para birimleri çok sert şekilde yükselirken ve düşerken, spekülatif kripto işlemleri artış gösterdi. Bu insanların varlık güvenliklerini ihlal ediyor, ekonomik ve finansal düzeni ciddi şekilde aksatıyor.” ifadeleri yer almıştı.
ABD’li otomotiv ve teknoloji şirketi Tesla 2021 yılının şubat ayında 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin aldığını açıklamış,mart ayı itibarıyla Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başlamıştı.
Son olarak Tesla’nın kurucusu ve üst yöneticisi Elon Musk 12 Mayıs’ta sosyal paylaşım platformu Twitter hesabında Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazlalığı nedeniyle Tesla'nın araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
Musk, "Kripto para birçok düzlemde iyi bir fikir ve geleceğinin parlak olduğuna inanıyoruz. Ancak bu çevreye büyük bir bedel ödetmemeli.” ifadelerini kullanmıştı.