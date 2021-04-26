Bitcoin haftaya nasıl başladı? Bitcoin'deki düşüşün sebebi ne? İşte Bitcoin'de güncel durum
Bitcoin geçtiğimiz haftadan bu yana düşüşüyle kripto para dünyasına damga vurdu. Zirvesinden uzaklaşan Bitcoin 9 günde 133 bin lira kaybettirdi. Bitcoin ve altcoinler de yaşanan düşüşün sebebi, kripto para yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Peki, Bitcoin haftaya nasıl başladı? Bitcoin'deki düşüşün sebebi ne? İşte Bitcoin'de güncel durum
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Kripto para birimlerinin hemen hepsinde sert düşüş yaşanırken Bitcoin düşüşe öncülük etmeye başladı.14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla tarihin en yüksek seviyesini gören Bitcoin’in bu haftaki 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar geriledi.
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BİTCOİN FİYATLARI NE KADAR?
Son 24 saat içinde 48,805.28 ve 51,010.05 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.01 düşüşle 49,716.25 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 15.63 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 11 milyar dolar düşüşle 929.06 milyar dolara geriledi.
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BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Analistlere göre, kripto para piyasalarındaki düşüşün nedenleri arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın sermaye kazancı vergisini arttırmak için Kongre'ye bir teklif sunacağı söylentileri bulunuyor. Buna göre Biden, sermaye kazancı vergilerini arttırırsa, yatırımcılar, şu anda ödemeleri gereken verginin iki katını ödemek zorunda kalacak.
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Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi:
"Fox News muhabiri Charles Gasparino, kripto para regülasyonları için Joe Biden'ın hazırlık içerisinde olduğunu aktardı. Genel anlamda devletler araştırmalar yaptığı ve konuyu ertelediği için kripto para konusunda hukuki boşluklar yaşanıyor. Talebin artmasıyla gündemimize oturan kripto paralar ve blokzincir kavramı ise artık görmezden gelinemeyecek boyutta ilerliyor. ABD kanadında da atılımlar gelmeye başladı. Beklentiler, kripto paraların yasaklanması kaygısını içermiyor. Regülasyon için ise henüz net bir tarih verilmiyor.
DeCurret borsası, en popüler Japon kripto para birimi ticaret platformlarından biri olarak biliniyor. Popüler kripto-fiat borsası XRPyi yeniden platformuna ekledi ve alım satımı başlattı. Bu XRP için yeni bir zafer olarak yorumlandı.
Dogecoin’i (DOGE) platformunda kabul etmeyi düşündüğünü duyurdu. Varlığın eklenmesi, büyük ölçüde şaka parası olarak işlev gören kripto para biriminin kullanılabilirliği için büyük bir destek olacaktır.
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Cardano’nun stake etme ölçümleri, sağlam temelleri ve yol haritasında sunabileceği inancını vurguluyor. Analitik aracı CryptoDiffer tarafından derlenen veriler, Cardano’nun (ADA) stake etme konusunda lider olduğunu gösteriyor. Rakamlar, kullanıcıların platformuna 28.95 milyar dolar yatırdığını gösteriyor. Bunun 25.43 milyar dolarla Polkadot’u (DOT) ilk sırayı elde etmeyi başarıyor.
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