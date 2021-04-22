Bitcoin fiyatlarında son durum: Bitcoin neden düşüyor?
Bitcoin fiyatlarında son durum kripto para takipçileri tarafından merak ediliyor. Kripto para piyasalarında ekranlar kırmızıya dönerken Bitcoin’de sert düşüş hareketi yaşandı. Kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyesi olan 64 bin 813 doları test etmişti. Peki, Bitcoin fiyatlarında son durum ne? Bitcoin neden düşüyor?
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Son günlerde hızla yükselen fiyatıyla rekor üstüne rekor kıran kripto para birimi Bitcoin düşüşüyle gündemde. Bitcoin'in yükselişinin ardından birçok kripto para birimi daha ortaya çıktı. Bu para birimleri ise "alt coin" olarak adlandırıldı. Hızla gelişen kripto para dünyasında öne çıkan bazı "alt coin"ler, Litecoin, Ethereum ve Ripple oldu. Bitcoin gibi alt coinlerde de düşüş eğiliminde.
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KRİPTO PARALARDA SON DURUM
Kripto para piyasalarında ekranlar kırmızıya dönerken Bitcoin’de sert düşüş hareketi yaşandı. Kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyesi olan 64 bin 813 doları test etmişti. Bu noktadan sonra sert satışlarla karşılaşan Bitcoin 6 günde yüzde 18’in üzerinde kayba yöneldi ve 52 bin 596 dolar seviyesine kadar düştü. Böylece Bitcoin’in tüm piyasalardaki payı 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar gerilemiş oldu.
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Guggenheim Partners CIO’su Scott Minerd Bitcoin ile ilgili öngörüsünü paylaştı. Bitcoin’in 20 - 30 binlere çekilebileceğini kaydeden Minerd “Bu da yüzde 50’lik düşüş anlamına geliyor. Bitcoin’de daha önce bu tarz düşüşleri gördük.” şeklinde konuştu. Minerd, fiyatlarım uzun vadede ise yükseleceğini, 400 bin - 600 bin dolar aralığına ulaşabileceğini de öngördü.
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Yıl başından beri yüzde 90 civarında yükseldİ
Bitcoin 2020’de başlayan büyük rallisini bu yıl da sürdürdü ve yıl başından beri yüzde 90 civarında yükseldi. Kurumsal ilgi de kripto paranın yükselişini tetikleyen faktörlerden bir tanesi oldu. Tesla gibi bazı şirketlerin bitcoin yatırımı yaparken Mastercard’dan Goldman Sachs’e kadar birçok firma da kripto paralarla ilgili adımlar atıyor.
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İlk kez 2009'da işlem gördü
Blok zincir teknolojisine sahip bir kripto para birimi olan Bitcoin, Satoshi Nakamoto ismini kullanan bir kişi veya grup tarafından 2008'de piyasaya sürülerek 2009'da işlem görmeye başladı. İlk Bitcoin transferi 2009'da Nakamoto ve programcı Hal Finney arasında gerçekleşti.
Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluş ile bağı olmayan ve tamamen sanal olarak üretilen Bitcoin, ilk günden itibaren tartışmaların merkezinde yer aldı.
Merkezi bir otoriteye bağlı olmaması Bitcoin'i geleneksel para birimlerinden ayıran temel fark olarak öne çıkarken, bir diğer farkı ise Bitcoin'in herhangi bir aracı olmadan iki kişi arasında işlem yapılmasına olanak sağlaması oldu.
Para transferlerinin geleneksel yöntemlere kıyasla daha güvenli, ucuz ve hızlı yapılabilmesi, basit ve enflasyon riskinin düşük olması, Bitcoin'in temel avantajları arasında gösterildi.
Bu avantajlarının yanı sıra Bitcoin bazı riskleri de beraberinde getirdi. Bitcoin'in izinin sürülememesi, kripto para biriminin ticareti illegal olan ürünlerin ödemesinde veya kara para aklama amacıyla kullanılmasına neden oldu.