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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 16:10,

Bitcoin 10 bin doları aştı

Kripto para dünyasının en büyük birimi Bitcoin, önümüzdeki hafta gerçekleşmesi beklenen bölünme öncesinde hızlı bir tırmanışla 10 bin doları aştı.

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