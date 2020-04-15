Bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurusu ve Halkbank Ziraat Bankası Vakıfbank sorgulama ekranı!
Aylık hane geliri 5 bin liranın altında olan vatandaşların başvuru işlemlerini gerçekleştirebileceği bireysel temel ihtiyaç kredisi, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank aracılığıyla edinilebiliyor. 36 ay vade ve 6 ay geri ödemesiz seçeneği ile vatandaşlara 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin lira tahsis eden 3 kamu bankası, değerlendirme işlemlerini tamamladıktan ve krediyi kullanmak isteyen vatandaşların onayını aldıktan sonra parayı hesaplara yatırmaya başlıyor. Peki, 0,49 faiz oranı ile kullandırılan bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirilebilecek olan başvuru ve sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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5 milyona yakın kişinin başvuruda bulunduğu Bireysel temel ihtiyaç destek kredisi, değerlendirme işlemleri tamamlanan ve kredi almaya uygun görülen kişilerin hesaplarına yatırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs nedeniyle küresel çapta ortaya çıkan olumsuzluklardan zarar görmemesi için vatandaşa düşük faizle ve 6 ay ödemesiz verilen bireysel temel ihtiyaç destek kredisi için başvuru noktaları, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olacak. Peki, 3 kamu bankası üzerinden 6 ay ödemesiz başvuru nasıl yapılacak ve sonuçlar nasıl sorgulanacak? İşte, tüm o detaylar
BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Hane gelirinin önemli olduğu temel ihtiyaç kredisi için başvurular devam ediyor. 0,49 faizle 6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.
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6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.
Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.
Albayrak, tüm kamu bankaları çalışanlarının 7/24 esasına dayalı büyük bir gayretle bu talepleri takip ettiğini, bu bankaların kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu ve 795 bin vatandaşın da konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için toplam 40,6 milyar liralık borcunu ötelediğini hatırlattı.
Bakan Albayrak, Halkbank'ın da 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, 3 ayda vadesi gelecek 3,5 milyar lira tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak ertelediğini dile getirerek, "Kamu bankaları tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında dururken, özel bankaların tavrı bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankalarımızı da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.