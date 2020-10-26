27 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?
BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Broşür içerisinde birçok yeni ürünler yer alıyor. Markete bu hafta da salı ve cuma günleri yeni ürünler gelecek. 27 Ekim BİM kataloğu içerisinde avokado yastık 19,90 TL, dudak balmı 5,95 TL, meyve nakışlı 5’li kutu soket çorap 19,90 TL, bambu kapaklı cam kupa 25 TL, avokado desenli highlighter paleti 14,90 TL, makyaj süngeri 6,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı
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BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. Broşüre bakan vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri almak için erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta salı günü ve cuma günü birçok yeni ürün raflara eklenecek. 27 Ekim BİM aktüel kataloğu içerisinde bambu kapaklı cam kupa 25 TL, avokado desenli highlighter paleti 14,90 TL, makyaj süngeri 6,95 TL, pijama takımı 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor.