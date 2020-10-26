27 Ekim BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e bu hafta neler geliyor?

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayımlanıyor. Broşüre bakan vatandaşlar ihtiyaçları olan ürünleri almak için erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta salı günü ve cuma günü birçok yeni ürün raflara eklenecek. 27 Ekim BİM aktüel kataloğu içerisinde bambu kapaklı cam kupa 25 TL, avokado desenli highlighter paleti 14,90 TL, makyaj süngeri 6,95 TL, pijama takımı 29,90 TL fiyatı ile yer alıyor.