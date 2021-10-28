BİM aktüel ürünler kataloğu 29 Ekim 2021 Cuma! BİM katalog ürünlerinde bu hafta neler var?
BİM 29 Ekim aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyeneler erken saatlerde markete gidiyorlar. BİM 29 Ekim 2021 aktüel katalog ürünlerinde bu hafta mama sandalyesi 149,00 TL, ana kucağı 149,00 TL, bebek nevresim takımı 59,90 TL, figürlü bebek yastığı 22,90 TL, Çamaşır kurutma makinesi 2.299,00 TL, çift taraflı ısıtıcı 159,00 TL'den satışa sunulacak fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM kataloğu 29 Ekim 2021 Cuma indirimli ürünleri...
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BİM kataloğunda bu hafta bebek ürünlerinden elektronik ev aletlerine pek çok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. İşte merakla beklenen BİM kataloğu 29 Ekim 2021 Cuma!