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HaberlerEkonomi HaberleriBİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2022 yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Ocak 2022 - 14:26 | 

BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2022 yayınlandı! BİM'de bu hafta neler var?

Tercih edilen zincir marketler arasında yer alan BİM her cuma indirimli ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuyor. BİM'de bu cuma kış aylarının vazgeçilmezi elektrikli ısıtı çeşitleri uygun fiyatlarla raflarda yer alacak. Bunun yanında BİM aktüel kataloğunda şarjlı el süpürgesinden otomobil gereçlerine, mutfak malzemelerinden, kişisel bakım ürünlerine pek çok ürün indirimli olarak satışa sunulacak. PEki BİM'de bu hafta neler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2022 Cuma!

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BİM aktüel ürünler kataloğu 14 Ocak 2022 yayınlandı. Cuma günleri birbirinden kullanışlı ürünlere indirimli olarak kataloğunda yer veren BİM aktüel bu hafta, şarjlı el süpürgesi 449,00 TL, araç içi havalı yatak 249,00 TL, dikiz aynası telefon tutucu 29,90 TL, dikey ısıtıcı 399,00 TL, şömine 249,00 TL, mini ütü masası 54,90 TL, temizlik seti 29,90 TL, kışlık ev terliklerini 24,50 TL'den satışa sunacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 14 OCak 2022!
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