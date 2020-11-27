BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu
BİM market aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete her hafta farklı fırsat ürünleri geliyor. BİM markete 27 Kasım’da tam kablosuz kulaklık titanyum siyah 499 TL, stereo H2800 kulaklık 99,90 TL, 2’li Türk kahvesi makinesi 399 TL, akıllı saat 159 TL, akıllı çocuk saati 499 TL, smart drone 199 TL, karaoke mikrofon ve ışık küresi seti 79,90 TL, dijital göstergeli termos 69,90 TL fiyatı ile geliyor. İşte BİM aktüel kataloğunun tamamı
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BİM aktüel ürünleri her hafta belirli günlerde markete geliyor. 27 Kasım BİM aktüel kataloğu içerisinde teknolojik ürünlerden giyim ürünlerine, oyuncaktan mutfak ürünlerine kadar birçok farklı kategoride fırsatlar bulunuyor. Bu hafta broşüründe pavilion gaming laptop 6.999 TL, saplı gırgır 9,95 TL, gaming klavye 69,90 TL, gaming mouse seti 39,90 TL, tokyo kase 9,95 TL, 3’lü kısa meşrubat bardağı 6,95 TL, desenli cam sürahi 7,95 TL fiyatı ile bulunuyor.