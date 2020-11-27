BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürünleri her hafta belirli günlerde markete geliyor. 27 Kasım BİM aktüel kataloğu içerisinde teknolojik ürünlerden giyim ürünlerine, oyuncaktan mutfak ürünlerine kadar birçok farklı kategoride fırsatlar bulunuyor. Bu hafta broşüründe pavilion gaming laptop 6.999 TL, saplı gırgır 9,95 TL, gaming klavye 69,90 TL, gaming mouse seti 39,90 TL, tokyo kase 9,95 TL, 3’lü kısa meşrubat bardağı 6,95 TL, desenli cam sürahi 7,95 TL fiyatı ile bulunuyor.