BİM aktüel kataloğu 19 Kasım 2021 yayınlandı! BİM'de bu cuma gelecek ürünler neler?

BİM'de bu cuma kışlık pijama takımları, ev terlikleri, elektrikli süpürge, ütü, oyuncaklar, satranç takımı, deterjan hazneli map, granit sahan tava seti ve daha pek çok ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak. İşte BİM aktüel katalog ürünleri 19 Kasım 2021...