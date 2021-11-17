BİM aktüel kataloğu 19 Kasım 2021 yayınlandı! BİM'de bu cuma gelecek ürünler neler?
BİM aktüel katalog 19 Kasım 2021 yayında!. Bu cuma BİM'de alışveriş severleri yine birçok indirmli ürün bekliyor. BİM aktüel kataloğunda bu hafta çift taraflı ısıtıcı 169,99 TL, granit sahan tava seti 169,00 TL, kettle 119,00 TL, yemek masası 399,00 TL, beyaz ankastre set 1.999,00 TL'den satışa sunuluyor. Peki, BİM'de bu cuma gelecek ürünler neler? İşte BİM aktüel katalog 19 Kasım 2021.
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BİM'de bu cuma kışlık pijama takımları, ev terlikleri, elektrikli süpürge, ütü, oyuncaklar, satranç takımı, deterjan hazneli map, granit sahan tava seti ve daha pek çok ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak. İşte BİM aktüel katalog ürünleri 19 Kasım 2021...