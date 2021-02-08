BİM 9 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de Sevgililer Günü fırsatları
9 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni fırsat ürünü var. BİM aktüel ürünleri yarın market raflarına eklenecek. Bu hafta Sevgililer Günü’ne özel birçok ürün gelecek. 9 Şubat BİM aktüel kataloğu içerisinde mandallı kalpli metal pano, ekose erkek pijama takımı, kalp tema desenli kadın pijama takımı, peluş kalp çanta, boya seti, bardak mum, vücut spreyi, kalpli atıştırmalık kutusu gibi birçok ürün bulunuyor.
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BİM 9 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta markete yeni fırsat ürünleri geliyor. Sevgililer Günü hediye önerileri bu hafta raflara eklenecek. 9 Şubat BİM aktüel kataloğu içerisinde mandallı kalpli metal pano 29,90 TL, peluş kalp yastık 11,90 TL, kalpli organizer 4,95 TL, parfüm serisi burgulu sabun 4,95 TL, kalpli saç aksesuarları 8,95 TL, bardak mum 14,95 TL fiyatı ile yer alıyor.