BİM 9 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta aktüel ürünleri
BİM markete her hafta yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 9 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde sessiz kablosuz Mouse 29,90 TL, fırçalı yüz temizleme seti 34,90 TL, çift yönlü bebek arabası 399 TL, kanguru 49,90 TL, anne yanı bebek yatağı 59,90 TL, reflü yatağı 49,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı
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BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta farklı fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta fırsatları arasında birçok bebek bakım ve giyim ürünü bulunuyor. 9 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde kız-erkek bebek mevlit takımı 49,90 TL, reflü yatağı 49,90 TL, bebek yeleği 10,90 TL, oyuncaklı bebek battaniyesi 32,90 TL, bebek battaniyesi 22,90 TL, figürlü bebek yastığı 12,90 TL, bebek alt açma seti 19,90 TL, 2’li bebek altı 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor.