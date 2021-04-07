BİM 9 Nisan aktüel kataloğu yayımlandı! İşte BİM bu hafta aktüel ürünleri

BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. BİM markete her hafta farklı fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta fırsatları arasında birçok bebek bakım ve giyim ürünü bulunuyor. 9 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde kız-erkek bebek mevlit takımı 49,90 TL, reflü yatağı 49,90 TL, bebek yeleği 10,90 TL, oyuncaklı bebek battaniyesi 32,90 TL, bebek battaniyesi 22,90 TL, figürlü bebek yastığı 12,90 TL, bebek alt açma seti 19,90 TL, 2’li bebek altı 19,90 TL fiyatı ile yer alıyor.