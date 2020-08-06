BİM 7 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
BİM 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta 8 bölmeli çift kapaklı dolap 199 TL, pratik balkon masası 59,90 TL, epilatör 119 TL, akrobatik merdiven 299 TL, taş saksıda sukulent çiçek 9,95 TL, değerler eğitimi karma kitaplar 3,50 TL, karma mandal çeşitleri 14,90 TL, kek kalıbı 64,90 TL, çelik sahan seti 149 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM market aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ilgili bilgiler…
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7 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri yeni aktüel ürünler geliyor. Sınırlı sayıda gelen fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 7 Ağustos BİM broşürü içerisinde çay makinesi 129 TL, büyük boy termos 159 TL, cam kahve cezvesi 99,90 TL, borosilikat tencere 89,90 TL, karma mandal çeşitleri 14,90 TL, kek kalıbı 64,90 TL, çelik sahan seti 149 TL fiyatı ile bulunuyor.