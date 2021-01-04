BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2021 BİM aktüel kataloğu
BİM 6 Ocak aktüel kataloğu yayımlandı. BİM markete her hafta salı ve çarşamba günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu hafta markette cam ankastre set 1.299 TL, akü şarj edici 259 TL, kulak içi kulaklık 39,90 TL, alüminyum açılabilir telefon tutucu 49,90 TL, bagaj lastiği 24,90 TL, telefon parmak tutucu 19,90 TL’den satışa çıkarılacak. İşte BİM bu hafta aktüel ürünleri
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6 Ocak BİM aktüel kataloğu içerisinde yine çok çeşitli ürünler bulunuyor. Market raflarına eklenecek olan ürünler arasında giyimden ev eşyasına, oyuncaktan teknolojik aletlere kadar birçok çeşit ürün yer alıyor. BİM markette bu hafta telefon tutucu 49,90 TL, bagaj lastiği 24,90 TL, telefon parmak tutucu 19,90 TL, fanlı elektrikli ısıtıcı 79,90 TL, kadın pijama takımı 44,90 TL, kaşkol 9,95 TL fiyatı ile raflarda yer alacak.