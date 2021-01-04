BİM 6 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2021 BİM aktüel kataloğu

6 Ocak BİM aktüel kataloğu içerisinde yine çok çeşitli ürünler bulunuyor. Market raflarına eklenecek olan ürünler arasında giyimden ev eşyasına, oyuncaktan teknolojik aletlere kadar birçok çeşit ürün yer alıyor. BİM markette bu hafta telefon tutucu 49,90 TL, bagaj lastiği 24,90 TL, telefon parmak tutucu 19,90 TL, fanlı elektrikli ısıtıcı 79,90 TL, kadın pijama takımı 44,90 TL, kaşkol 9,95 TL fiyatı ile raflarda yer alacak.