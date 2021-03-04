BİM 5 Mart aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünleri arasında yine birçok yeni fırsat bulunuyor. 5 Mart BİM aktüel ürünler kataloğunda buharlı jeneratörlü ütü 799 TL, yatak örtüsü seti 79,9 TL, araç içi manyetik telefon tutucu 19,90 TL, üçgen telefon tutucu 19,90 TL, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 239 TL, buzdolabı 1.599 TL, fincanlı filtre kahve makinesi 159 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte tüm fırsat ürünlerinin fiyatları
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BİM 5 Mart aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta da yeni fırsatlar gelecek. BİM’de bu hafta döküm ızgara tavası 89,90 TL, manuel rondo 89,90 TL, çelik termos 64,90 TL, ölçülü silikon hamur matı 26,90 TL, tek fiyat çelik ürünleri 39,90 TL, oval şık tepsi 22,90 TL, döküm tencere 229 TL, 15’li yumurta saklama kabı 5,95 TL’den satışa çıkarılacak.