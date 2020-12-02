BİM 4 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e neler geliyor?

4 Aralık BİM aktüel kataloğu içerisinde çok çeşitli ürünler bulunuyor. Bu hafta da cuma günü birçok fırsat ürünü raflara eklenecek. BİM markette bu hafta katı meyve sıkacağı 249 TL, karnıyarık tenceresi 79,90 TL, sahan 49,90 TL, 24 cm tava 79,90 TL, saç kesme makinesi 89,90 TL, burun kıl alma cihazı 24,90 TL, çift kişilik yatak örtüsü 79,90 TL, ortopedik yastık 29,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak.