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GeriEkonomi BİM 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM’e gelen okul malzemeleri
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 16:56,

BİM 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM’e gelen okul malzemeleri

21 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta yeni okul malzemeleri geliyor. 21 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde A4 Fotokopi Kağıdı 80 g. 14,95 TL, desenli proje çantası 9,95 TL, 12’li tüp kuru boya kalemi 12,90 TL, boyama önlüğü 9,95 TL, A4 72 yaprak pp kapak spiralli defter 3,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı…

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BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. 21 Ağustos’ta markete kırtasiye ürünleri geliyor. Broşür içerisinde A4 72 yaprak pp kapak spiralli defter 3,95 TL, A5 80 yaprak pp kapak dikişli defter 2,50 TL, sulu kapaklı defter 24,90 TL, versatil kalem silgi uç seti 19,90 TL, 4’lü kurşun kalem seti 8,95 TL, 4’lü resim kalemi 9,95 TL, okul seti 8,95 TL fiyatı ile bulunuyor.

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