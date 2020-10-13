BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta neler geliyor?
BİM aktüel ürünleri 16 Ekim’de de market raflarına eklenecek. BİM markette bu hafta stant mikser mutfak şefi 999 TL, çay makinesi 199 TL, kaşık terazi 39,90 TL, cezve 24,90 TL, dinamik ankastre 999 TL, çift bıçaklı doğrayıcı 119 TL, saç kurutma makinesi 39,90 TL, cam baskül 39,90 TL, dijital alarmlı saat 59,90 TL, kablosuz kulaklık 499 TL, kek kalıbı 39,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılacak. İşte aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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16 Ekim BİM aktüel ürünleri arasında yine birçok yeni ürünler bulunuyor. Markete bu hafta da cuma günü farklı ürünler gelecek. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde ışıklı mercekli okuma çubuğu 19,90 TL, 6 kişilik kahve fincan seti 129 TL, çift cidarlı bardak 19,90 TL, servis pişirme maşası 14,90 TL, ölçülü silikon hamur matı 24,90 TL, büyük seramik kase 14,90 TL, narenciye sıkacağı 59,90 TL, ütü masası bezi 12,90 TL fiyatı ile yer alıyor.