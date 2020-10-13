BİM 16 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta neler geliyor?

16 Ekim BİM aktüel ürünleri arasında yine birçok yeni ürünler bulunuyor. Markete bu hafta da cuma günü farklı ürünler gelecek. BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde ışıklı mercekli okuma çubuğu 19,90 TL, 6 kişilik kahve fincan seti 129 TL, çift cidarlı bardak 19,90 TL, servis pişirme maşası 14,90 TL, ölçülü silikon hamur matı 24,90 TL, büyük seramik kase 14,90 TL, narenciye sıkacağı 59,90 TL, ütü masası bezi 12,90 TL fiyatı ile yer alıyor.