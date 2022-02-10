BİM 11 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu cuma neler var?

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Tercih edilen zincir marketler arasında yer alan BİM her cuma indirimli ürünleri alışveriş severlerin beğenisine sunuyor. BİM'de bu cuma kış aylarının vazgeçilmezi elektrikli ısıtıcı uygun fiyatıyla raflarda yerini alıyor. Bunun yanında BİM aktüel ürünler kataloğu kişisel bakım ürünlerinden mutfak eşyalarına, elektronik ve teknolojik aletlerden ev giyimine pek çok ürün indirimli olarak bulunyor. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 11 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu...