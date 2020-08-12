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Hürriyet
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Haber Giriş: 12 Ağustos 2020 - 11:14,

Ünlü şarkıcı ikizlerini büyüttü

Ünlü şarkıcı Beyonce Knowles, ailesiyle birlikte teknede keyif yaptı.

Splash News

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1UZUN GEZİNTİ
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UZUN GEZİNTİ

Beyonce, eşi Jay Z, annesi Tina, büyük kızı Blue Ivy, ikizleri Rumi ve Sir ile birlikte uzun bir tekne gezintisi yaptı.

2EVDEN TEKNEYE GEÇTİLER
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EVDEN TEKNEYE GEÇTİLER

Aile, ünlülerin yaz aylarında yoğunlukla ziyaret ettiği New York yakınlarında bulunan Hamptons'taki evlerinden çıkarak tekneye geçti.

3CEP TELEFONUYLA İLGİLENDİ
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CEP TELEFONUYLA İLGİLENDİ

Sonra da gezinti başladı. Tekne gezintisi sırasında Beyonce'nin uzun uzun cep telefonuyla ilgilenmesi dikkat çekti.

4KIZINI KUCAĞINA ALIP HIZLICA YÜRÜDÜ
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KIZINI KUCAĞINA ALIP HIZLICA YÜRÜDÜ

Gezinti bittikten sonra kızı Rumi'yi kucağına alan Beyonce, daha fazla görüntülenmemek için hızlıca evinin yolunu tuttu.

52008DE EVLENDİLER
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2008'DE EVLENDİLER

Beyonce ile gerçek adı Shawn Corey Carter olan Jay Z, 2008 yılında evlendi.

6ÜÇ ÇOCUKLU AİLE
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ÜÇ ÇOCUKLU AİLE

Çiftin ilk çocuğu Blue Ivy Carter, 2008 yılında dünyaya geldi. 3 yaşındaki ikizleri Sir ve Rumi ise 2017 yılında dünyaya gözlerini açtı.

7MÜZİK DÜNYASININ NÜFUZLU ÇİFTİ
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MÜZİK DÜNYASININ NÜFUZLU ÇİFTİ

Beyonce ve Jay Z. müzik dünyasının en nüfuzlu çiftlerinden biri olarak kabul ediliyor. Çiftin 2.5 milyon doların üzerinde ortak serveti bulunuyor.

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