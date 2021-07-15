Magazin Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 - 12:51 | 15 Temmuz 2021 - 13:26

Berfu Yenenler ergenlik fotoğrafını paylaştı... Değişimi şaşırttı!

Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. Bunlar sinema ve müzik dünyasının en tanınmış ünlüleri. Aradan geçen yıllar içinde öyle çok değiştiler hatta öyle güzelleştiler ki... İşte ünlülerin şaşırtan değişimi.



Fotoğraflar: Instagram