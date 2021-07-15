Berfu Yenenler ergenlik fotoğrafını paylaştı... Değişimi şaşırttı!
Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. Bunlar sinema ve müzik dünyasının en tanınmış ünlüleri. Aradan geçen yıllar içinde öyle çok değiştiler hatta öyle güzelleştiler ki... İşte ünlülerin şaşırtan değişimi.
Fotoğraflar: Instagram
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ergenlik yıllarında çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Miss Turkey 4. güzeli Yenenler, fotoğrafına "Ergenlik deyince de ben be reisler" notunu düştü.
ŞÖHRET ONLARI ÖYLE DEĞİŞTİRDİ Kİ
Bu fotoğraflardaki ünlüleri bir yerlerden gözünüz ısırıyor değil mi? Ama büyük olasılıkla ilk anda kim olduklarını çıkaramadınız. İşte ünlülerin şaşırtan değişimi.
Fotoğraflar: Instagram
Sevgilisiyle sahilde yürüyüş yapan oyuncu muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Şahinkaya sosyal medyada 20 yaşında olduğu görüntüleri paylaşmasının ardından yapılan ‘estetik harikası’ yorumları hakkında “Orada 20 yaşındaydım. Şimdi 32 yaşındayım. İster istemez insanın yüzü biraz inceliyor. Bunun estetikle alakası yok, hepimizin yüzü oturuyor” dedi.
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