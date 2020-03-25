Benzin fiyatları şuan ne kadar? Benzine 7 kuruş zam yapıldı
'Benzin fiyatları ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı milyonlarca araç sahibi vatandaş tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre benzine gece yarısından itibaren 7 kuruş zam yapıldı Peki, benzin fiyatları ne kadar olacak?
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgilere benzine zam yapıldı. Bu gelişmenin ardından pek çok araç sahibi araştırmalarına hız verdi. İşte, yapılan zammın ardından güncel benzin fiyatı...
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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapıldı. AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,10 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,17 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,01 liradan 5,08 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,17 liraya yükselecek.
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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
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Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.