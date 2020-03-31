Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesinin tarihi

Ramazan ve kurban bayramları öncesinde emeklilere yatırılan ikramiyenin bu yılki ilk ödeme tarihi için geri sayım devam ediyor. Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı öncesinde 1000 lira ikramiye yatırılacak. Tüm emekliler, hak sahipleri ve maluller bu haktan yararlanacak ve ikramiyeler banka hesaplarına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?