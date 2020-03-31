Bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesinin tarihi
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gündeme gelen emekli bayram ikramiyesinin net tarihi belli oldu. Daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin erken bir tarihe çekildiğini belirterek nisan ayını işaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, net tarihi açıkladı. Peki, milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte emekli bayram ikramiyesinin tarihi
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Ramazan ve kurban bayramları öncesinde emeklilere yatırılan ikramiyenin bu yılki ilk ödeme tarihi için geri sayım devam ediyor. Yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı öncesinde 1000 lira ikramiye yatırılacak. Tüm emekliler, hak sahipleri ve maluller bu haktan yararlanacak ve ikramiyeler banka hesaplarına yatırılacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı.
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Koronavirüsün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini anımsattı.
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Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:"Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. 'Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum."