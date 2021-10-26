Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Gösteri dünyasından görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden bazıları hastalıkla mücadele ediyor. Kimi rahatsızlıklarını tedavi ettirirken kimilerinin ise ömür boyu sürüyor. İşte ünlü isimlerin hastalıkları...
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1
'Diskalkuli var bende'
OYUNCULAR Meriç Aral ve Efe Tunçer’in “Teras Noir” adlı YouTube programına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu söyledi: “Diskalkuli var bende. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum. O da bir yere kadar idare ediyor. Özellikle para üstü konusunda inanılmaz geriliyorum. Allah’tan pandemi oldu da para üstü almayı bıraktım.”
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'Basıp gitmedim, oynadım'
Bir de itirafta bulunan ünlü oyuncu, “Muhteşem Yüzyıl” dizisi için seçmelere girdiğini, ancak yanlış role hazırlandığını söyledi: “Üç sayfa metin geldi bana. Ezberliyorum evde. Gittim başladım oynamaya. Sonra yönetmen durdurdu beni, ‘Biz sizi bu rol için çağırmadık ki’ dedi. Sonra elime başka bir kâğıt verdiler. İki sayfa falan. Dört tane lafım var. Bir yerde yürüyormuş gibi yapıyorum. Basıp gitmedim, yaptım onu da.”
Gösteri dünyasından görmeye alışık olduğumuz ünlü isimlerden bazıları hastalıkla mücadele ediyor. Kimi rahatsızlıklarını tedavi ettirirken kimilerinin ise ömür boyu sürüyor. İşte ünlü isimlerin hastalıkları...
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Bensu Soral
Bensu Soral, 16 yaşındayken şişmanlayınca babası ''Kilolarına dikkat et'' diye uyarmış. Duruma çok üzülen Soral, bu sözleri dert edinerek diyete girince bir gün içinde 3 kez baygınlık geçirmiş ve hastaneye kaldırılmış. Bensu Soral'a doktor epilepsi teşhisi koyup 1 yıl ilaç tedavisi uygulamış. Soral, ''Meğer doktorun teşhisi yanlışmış. Epilepsi değilmişim. Kalbimde hayati tehlikesi olmayan, ama ömür boyu taşıyacağım bir rahatsızlık oluşmuş. Yaptığım bilinçsiz diyet bu durumu tetiklemiş. Aşırı heyecan ve nabız yükselten sporlar bana yasak. Ben de buna göre yaşıyorum'' diyor.
5
Kıvanç Tatlıtuğ
Uzun süre uyku apnesi hastalığıyla boğuştu. Oldukça hayati tehlikeler içeren bu hastalığı uzun tedavi yöntemleri ile yendi.
6
Beren Saat
Güzel oyuncu tırnak yeme hastalığını ilaç tedavisiyle bıraktı.
7
Sertab Erener
Kolit hastalığı olan Sertap Erener yıllarca Amerika ile Türkiye arasında yoğun bir tedavi süreci gördü. Bu tedaviye yüklü bir miktar harcayan Erener Kolit hastalığını atlattı.
8
Sezen Aksu
Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.
9
Beyazıt Öztürk
Bademcikleri oldukça hassas olan ünlü şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemeyen Öztürk bademciklerinden oldukça muzdarip.
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Ebru Gündeş
Ebru Gündeş 2000'de beyin damarlarında oluşan baloncuk nedeniyle hastanede ölüm kalım savaşı vermişti. Oldukça zor bir beyin ameliyatı geçiren Gündeş sağlığına kavuşmuştu. Ebru Gündeş şimdi sağlığına dikkat ediyor ve sık sık kontrole gidiyor.
11
Defne Samyeli
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli’nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekolağa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.
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Tuba Ünsal
Defalarca yüksek ateş, nefes darlığı, karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal'ın dünyada çok az kişide rastlanan Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) adlı bir hastalığı var. Uzun süre tedavi gören Ünsal şimdilerde sağlığına kavuştu ama sık sık kontrollere gidiyor.
13
Ajda Pekkan
Ajda Pekkan’ın yıllardır kalp hastası olduğu ortaya çıkınca daha önce 2 stent takılan kalbine rahatsızlığı tekrarlayınca 1 stent daha takılmıştı. Son zamanlarda bu rahatsızlığı olmayan Süperstarın kalp rahatsızlığı hala devam ediyor.
14
Hazal Kaya
Çoğu ünlülün en büyük sıkıntısı olan tırnak yeme hastalığı Hazal Kaya’nın da başına dert olmuş durumda. Tırnak yeme hastalığının tedavisini görmeyi ve en kısa zamanda bu hastalıktan kurtulmayı düşünüyor.
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Cem Yılmaz
Ünlü komedyenin en büyük sıkıntısı tırnak yeme hastalığı.
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Meryem Uzerli
Uzun süre magazin gündemini meşgul eden Uzerli,Tükenmişlik sendromuna yakalandığı için Almanya’ya tedavi görmeye gitti.Tedavisi bittikten ve çocuğunu dünyaya getirdikten sonra Türkiye’ye döndü.Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı olmadığı gibi setlerde her zamanki gibi neşeli ve çalışkan.
17
Seda Sayan
Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.
18
Arzum Onan
Manken ve oyuncu Arzum Onan önce lenf kanseri ile mücadele etti. Lenf kanserini yendikten sonra troid kanseri ile karşı karşıya kaldı. Arzum Onan, her iki mücadeleden de galip çıktı.
19
Mehmet Ali Erbil
'' Kaçış Sendromu'' isimli hastalığı nedeniyle sık sık hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılıyor.Ünlü şovmen hâlâ sürekli doktor kontrolünde yaşıyor.
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Nurseli İdiz
Televizyon dünyasının önemli isimlerinden Nurseli İdiz, bipolar duygu durum bozukluğu yaşıyor.Nurseli İdiz, "Bende bipolar bozukluk hastalığı var.Bu hastalığı alkolizim ile karıştırıyorlar, beni yıllarca alkolik ilan ettiler oysa ki ben bu hastalığın pençesindeyim" açıklamasında bulunmuştu.