Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

'Diskalkuli var bende' OYUNCULAR Meriç Aral ve Efe Tunçer’in “Teras Noir” adlı YouTube programına konuk olan Bartu Küçükçağlayan, kendisinde diskalkuli (matematiksel öğrenme güçlüğü) olduğunu söyledi: “Diskalkuli var bende. Sayılarla ilgili problem yaşıyorum. Dört işlemle hiç aram yok. Küçükken çarpım tablosunu ezberlemiştim ama genelde parmak hesabı yapıyorum. O da bir yere kadar idare ediyor. Özellikle para üstü konusunda inanılmaz geriliyorum. Allah’tan pandemi oldu da para üstü almayı bıraktım.”