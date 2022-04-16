Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor! Barış Akarsu kimdir, ne zaman öldü?

Albümde "Islak Islak" şarkısının yanı sıra, "Mavi", "Kimdir O", "Bir Kasaba Akşamı" ve "Amasra" gibi diğer şarkılar da oldukça beğenilmiş ve bu şarkılara da video klipler çekilmiştir. Yine bu albümde, bir ilahi olan "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" adlı eseri de seslendirmiş ve kliplendirmiştir. 2005 yılında birçok konser vermiştir. Çeşitli radyo ve televizyon programlarına katılmıştır. İlk albümünün ardından Türkiye çapında tanınmaya başlamıştır. 2006 yılının başlarında ikinci albümünün hazırlıklarına başlamıştır. Düşmeden Bulutlarda Koşmam Gerek adını verdiği albümü, 3 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanmıştır.[3] Albümde yer alan "Ben" ve "Yeter Be" adlı şarkıların söz ve müziği Barış Akarsu'ya aittir. "Vurdum En Dibe Kadar" kadar adlı şarkının klibini albümle birlikte yayımlamıştır. Albüm çıktıktan kısa bir süre sonra 2006-2007 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Yalancı Yarim adlı dizinin başrolünde Merve Sevi ile birlikte oynamaya başladı. "Yaz Demedim" adlı şarkısının klibini bu dizinin çekimlerinde gerçekleştirmiştir. Ayrıca dizi için birkaç şarkı daha yapmıştır.