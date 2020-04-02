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Ekonomi
Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 10:58, /

Bankalar saat kaçta açılır? Bankalar kaçta açılıp kapanıyor?

Alınan önlemler nedeniyle bankaların açılış ve kapanış saatleri de değişikliğe uğradı. Özel ve kamu bankaları tarafından uygulanan kriterlere göre şubelerin açılış ve kapamış saatlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre bazı bankalar, aldıkları kararlar doğrultusunda şubelerin kaçta açılıp kaçta kapandıkları bilgisini paylaştı. Peki, bankalar saat kaçta açılır? İşte, bankaların aldıkları kararlar hakkında detaylı bilgiler

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Bazı bankalar saat kaçta açılacaklarına dair yayımladıkları duyuru ile açılış ve kapanış saatleri için güncelleme yaptıklarını duyurdu. Koronavirus vakaları dolayısıyla açılış ve kapanış saatleri için güncelleme yapan bazı bankalar, 12.00 ile 17.00 arası hizmet vereceklerini duyurdu. Peki, hangi banka saat kaçta açılacak? İşte, o detaylar...

Bankaların açılış kapanış saatleri için lütfen sonraki sayfaya geçiniz

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Bankaların bir kısmı Türkiye Bankalar Birliği’nin önerisini baz alarak mesai saatlerini 12.00-17.00 aralığına çekerken, bazı bankalar da 09.00-17.00 saatleri arasında müşteri kabul edeceğini duyurdu.

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Akbank, salgının yayılımında en önemli etkenlerden biri olan teması en aza indirmek için önemli tedbirler aldı. Uzaktan çalışma imkanı olmayan bazı şubelerde ise çalışanlara dönüşümlü olarak idari izin veren banka, şube çalışma saatlerinde değişikliğe giderek mesai saatlerini 12.00-17.00 olarak belirledi.

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Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz.

Aldığımız tedbirler ve bizler için öncelikli olan sağlığınızı korumanız yönünde sunduğumuz hizmetleri aşağıda paylaşıyoruz:

Müşterilerimize Yönelik

Şubelerimizde 12:00-17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladık.

Bankacılık işlemlerinizi 7/24, DenizBank İnternet Şubesi, MobilDeniz, DenizKartım ve fastPay uygulamalarından ve İletişim Merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz. Aksi belirtilene kadar bu kanallardan yapacağınız EFT ve havale işlemlerinden herhangi bir ücret alınmayacağı bilgisini paylaşırız.Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü emekli müşterilerimizin maaş ödemelerini Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtası ile evlerinde yapmaktayız.

Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanan KOBİ, kurumsal ve ticari müşterilerimize yönelik Çek Ödemesi Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği programlarını 30 Mart 2020 itibariyle başlattık.
Bireysel ve ticari müşterilerimizden talep edenlerin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemeleri mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelenebilecektir.

ATM'lerimizden kart veya QR Kod ile günlük para çekme limitini ücretsiz 5000 TL'ye kadar yükselttik.

Şubedeki hijyen hassasiyetimizi, ATM’lerimizde de gerekli kontroller ve düzenli dezenfekte işlemleri vasıtası ile göstermekteyiz.

Şubeye ziyaretinizin gerekli olması durumunda, hijyen şartlarının düzenli olarak sağlanması amacıyla gerekli ekipmanları temin ettik ve gerek bu ekipmanları gerek diğer hijyen tedbirlerini aksatmadan devam ettirmekteyiz.

Şube içerisinde konfor alanınızı oluşturmak ve bu dönemdeki hassasiyete paralel olarak fiziki mesafeyi korumak adına müşteri holüne girişleriniz güvenlik görevlilerimizin yönlendirmesiyle yapılmaktadır.

Temassızlığa özen göstermeniz gereken bu dönemde 250 TL’ye kadar olan ödemelerinizi temassız özelliği bulunan DenizBank kartınızla veya DenizKartım uygulamasında yer alan karekod ve mobil ödeme seçenekleri ile güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlığınızı koruyarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilmek için DenizBonus kredi kartınızla alışverişlerinizi internetten güvenle yapmaya devam edebilirsiniz. Kartınızı internet alışverişine açmak için DenizKartım ve MobilDeniz uygulamalarından Kart İşlem İzinleri menüsünden onay verebilirsiniz.

Dijital kanallarından faydalanarak temel bankacılık ihtiyaçlarınızı aksatmadan karşılamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere, web sayfamız ve uygulamalarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

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Garanti BBVA, koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerinin çalışma saatlerini yeniden düzenledi. 23 Mart itibarıyla 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayan banka, müşterilerinin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmesi için yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük para çekme limitlerini en yüksek tutar olarak 5 bin liraya çıkarttı.

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Halkbank, müşterilerinin sağlığını ön planda tutarak bankacılık işlemlerini şubelere gitmeden, mobil, internet şubesi, Bank24'ler ve Halkbank Dialog kanallarından 7/24 kolaylıkla gerçekleştirebileceğini duyurdu. Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam edecek.

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ING Türkiye olarak müşterilerimizin ve toplumun sağlığını önemsiyor, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılımına karşı hassas önlemler alıyoruz. Aldığımız bu önlemlerle birlikte bankacılık işlemlerinizin aksamaması için bir dizi uygulamayı devreye sokuyoruz.
Şubelerimiz geçici bir süre için sizlere 12:00 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek.

Müşterilerimizi şubeye sırayla alıyor ve şubedeki müşteri sayısını belirli bir oranda tutmaya çalışıyoruz. Sizin de şube içindeki kişilerle aranızda mesafe bırakmanızı rica ediyoruz.

Şubeden gerçekleştirebileceğiniz birçok işlemi ING Mobil’den,İnternet Şubesi’nden ve ATM’lerimizden gerçekleştirebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

Şube ve ATM’lerimizin temizlik sıklığını artırıyoruz.

ATM’lerimizden Turuncu Ekstra Kart’ınız ile günlük para çekme limitini 10.000 TL’ye çıkarıyoruz.

Turuncu Ekstra Kart’ınıza yurt içindeki tüm ortak ATM’lerden 31 Mart’a kadar ücretsiz para çekme hakkı tanımlıyoruz.

Bireysel kredi taksitleri ve kredi kartı ekstre ödemeleri için 3 ay erteleme imkanı veriyoruz.

Hayata geçirdiğimiz tüm bu uygulamalarla birlikte, alışverişlerinizin 250 TL’ye kadar olan kısmını temassız ödeyebileceğinizi ve ATM’lerimizden QR kod ile para çekip kredi ödemesi yapabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.

Zorlukları birlikte aşmak dileğiyle, sağlıklı günler dileriz.

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​Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle İş Bankası, bankacılık hizmetlerini aksatmayacak şekilde toplumun, müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını önceliklendiren tedbirler almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınına dair gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Dünya Sağlık Örgütü’nün uygulamalarını sürecin en başından beri yakından takip eden ve tedbirler alan Banka, bu tedbirleri gelişmelerle uyumlu biçimde sürekli güncelliyor.

Toplum sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirler

İş Bankası, salgının ülkemizde görülmesinin hemen ardından, bankacılık işlemlerini şube dışı kanallardan (İşCep, Maximum Mobil, İnternet Şube, Bankamatik vb.) yapmaları için müşterilerini yönlendirdi. Banka, Bankamatiklerden günlük nakit çekme limitini kart ile 5.000 TL, İşCep’ten karekod ile 3.000 TL olmak üzere toplam 8.000 TL’ye yükselttiğini duyurdu. Müşteriler, diğer banka ATM’lerinde de İş Bankası kartıyla günlük 5.000 TL’ye kadar ücretsiz nakit çekebiliyor.

Bankamatik cihazlarının da düzenli olarak dezenfekte edildiğini açıklayan Banka, kart şifresi tuşlanmasına gerek kalmadan Maximum Mobil ile veya temassız özellikli İş Bankası kartlarıyla yapılan ödeme işlemlerinin üst limitini de 250 TL’ye çıkarttı.

Bankadan yapılan açıklamada, hesap açma işlemlerinin şubeye gitmeye gerek kalmadan İşCep uygulaması ile yapılabildiği hatırlatıldı. “Anında müşteri olma” hizmeti sayesinde İşCep uygulamasını indiren kullanıcılar, arzu etmeleri halinde görüntülü görüşme hizmeti de alarak başvurularını bulundukları yerden yapabiliyor.

Alınan tedbirler kapsamında ayrıca, yoğunluk yaşanan şubelerde müşteriler, belirli bir sırayla içeri alınmaya başlandı. Şubelerde verilen hizmet sırasında çalışanların kendi aralarında ve müşterilerle 1-1,5 metrelik güvenli mesafelerin korunmasına özen gösterilirken; Banka, alışveriş merkezleri, havalimanı, hastaneler ve kurum içi şubelerinin tedbiren geçici olarak hizmet vermeyeceğini açıkladı.

Banka, emekli promosyon taahhüdü sona ermiş emekli maaş hak sahiplerinin mevcut taahhütlerinin otomatik olarak yenilendiğini de duyurdu. 30 Haziran 2020 tarihine kadar taahhüdü sona erecek olan emekli maaş müşterilerinin taahhütlerinin de mevcut taahhütlerinin sona ermesini takiben yine otomatik olarak yenileneceği belirtildi.

Emekli maaşını İş Bankası’na taşımak isteyen emeklilerin de aynı şekilde şubeye gitmelerine gerek kalmadan İşCep uygulaması aracılığı ile maaş taşıma, taahhüt verme işlemlerini yapabildikleri ve promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılabildiği bilgisi verildi.

Çalışanların sağlığının korunmasına yönelik alınan tedbirler

İş Bankası, yaşanan olağanüstü koşullarda bankacılık hizmetlerini sürdürürken bir yandan da çalışanlarının ve ailelerinin sağlığına yönelik önlemleri de hızlıca hayata geçirmeye devam ediyor.

Banka son olarak, uzaktan çalışma modeliyle bankacılık hizmetlerini aksatmadan şubelerde ve genel müdürlükte, mümkün olan en az kadroyla dönüşümlü olarak çalışma kararı aldığını duyurdu.

Alınan tedbirler kapsamında genel müdürlük binalarında yemekhanelerini kapatan banka, çalışanlarına hijyen koşullarına uygun yemek dağıtımı için gerekli düzenlemeyi de yaptı.

İş Bankası’nın çalışanlarına yönelik aldığı tedbirlerden biri de kıyafet yönetmeliği ile ilgili. Banka, özveriyle görevlerini sürdüren çalışanların kendilerini rahat hissetmeleri için bir süreliğine serbest kıyafet uygulamasına geçti.

Henüz ülkemizde koronavirüs vakası görülmeden çalışanlarını virüsten nasıl korunabilecekleri konusunda bilgilendiren banka, salgının ülkemizi de etkilemeye başlamasının hemen ardından,

- Kendileri veya aileleri yurt dışına seyahatte bulunmuş çalışanların 14 gün boyunca işyerlerine giriş yapmamalarının sağlanması,- Tüm etkinlik ve organizasyonlar ile yurt içi ve yurt dışı tüm toplantı, eğitim, seminer, konferans vb. etkinliklere katılımların durdurulması,- Hamile çalışanlar ve süt izni kullananlar ile kronik hastalığı bulunan çalışanların idari izinli sayılması,- Çalışanlara maske ve eldiven dağıtımı yapılması, parayla temas eden çalışanlara eldiven kullanımı zorunluluğu getirilmesi ve- Tüm genel müdürlük binaları ve şubelerin dezenfekte edilmesi
gibi önlemler aldığını açıklamıştı.

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Covid-19 (Corona Virüs) tedbirleri kapsamında şubelerimizin saatlerini yeniden düzenledik. 23.03.2020 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz, 12.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Şubelerimizin bekleme alanına kontrollü sayıda müşteri alarak, fiziksel olarak birbirinden uzak kalmalarını sağlayarak işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Bu süreçte siz müşterilerimize ATM’leri kullanmanızı ve alternatif bankacılık kanallarımız olan Cep Şubesi, İnternet Şubesi ve Çağrı Merkezlerini kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Bireysel işlemleriniz için 0850 222 0900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezimizi 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Firmanızın işlemleri için 0850 222 1 900 numaralı QNB Finansbank Çağrı Merkezimizi hafta içi saat 09:00-18:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.

QNB Finansbank ATM’lerimizden kartınızla ve kare kod ile günlük para çekme limitini siz müşterilerimizin işlem kolaylığı için geçici olarak 5.000 TL’ye yükselttik.

Temassız kart şifresiz işlem limitini 120 TL’den 250 TL’ye yükselttik.

Geçici olarak 5.000 TL altındaki para yatırma, para çekme, kredi kartı ödemesi ve kredi geri ödeme işlemlerinizi sadece ATM’lerden gerçekleştirebilirsiniz.

Bankamızdan kredi kartı bulunan ve kredi kullanan bireysel ve tüzel müşterilerimizin, ödeme sıkıntısı çekmeleri durumunda kredi kartı borç, kredi anapara, faiz ve komisyon ödemelerini 3 ay erteleyeceğiz.

Dönemsel olarak etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren tüzel müşterilerden de nakit akış problemi yaşayanlara, 6 ay ila 1 yıl ödemesiz dönem içerecek şekilde yapılandırma imkânı sağlanacak. Kredilerinde erteleme talep eden müşteriler Çağrı Merkezimiz üzerinden başvuru yapabilecek.

Para transferlerinizi şubeye gitmeden ücretsiz yapabilmeniz için, 30 Nisan 2020’ye kadar Cep Şubemiz, İnternet Şubemiz ve ATM’lerimizden yapacağınız havale ve EFT işlemlerinizden ücret almıyoruz.

Tek ATM platformunu 30 Nisan 2020’ye kadar ücretsiz sunuyoruz. QNB Finansbank ATM’lerine ek olarak; DenizBank ve TEB ATM’lerinden de hesaptan para çekme, hesaba para yatırma ve kredi kartı borç ödeme işlemlerinizi işlem adedi sınırı olmaksızın ücretsiz yapabilirsiniz. Ayrıca hesap bakiyesi, kredi kartı borcu ve limit bilgilerinizi sınırsız sayıda ücretsiz sorgulamaya devam edebilirsiniz.
Tüm ATM’lerimizin temizlik işlemlerinde dezenfektan kullanımına başladık. Ayrıca hastane, havalimanı, otogar ve yoğun kullanılan konumlardaki ATM’lerimizin temizlik sıklığını artırdık.Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 (Corona Virüs) konusunda açıkladığı tedbirler ve bankamızın alternatif bankacılık kanallarının kullanılması yönündeki duyurular, müşterilerimiz nezdinde karşılığını buldu ve şubelerimizdeki müşteri trafiği azaldı.

Açık kalan her şubemiz, en az üç meslektaşımızın daha evinden çıkmasına sebep olduğu için, birbirine çok yakın olan noktalardaki şubelerimizin bazılarını müşteri ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak amacıyla geçici süre için kapatılmasına karar verdik.

Şube çalışanlarımız bu dönemde güvenli teknik altyapı sayesinde evden çalışarak sizlerin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam edecek. Müşterilerimiz, zorunlu olarak şubeye gelmelerini gerektiren tüm işlemler için açık olan diğer şubelerimizden hizmet alabilecekler.

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Dünya genelinde hızla yayılan Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın resmi tavsiyeleri doğrultusunda müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığını güvence altına almak ve hizmet sürekliliğini temin etmek üzere çok yönlü önlemler almaktayız.

Bankamız öncelikle çalışanlarımızın kendilerini salgına karşı nasıl koruyacakları yönünde farkındalık yaratacak iletişim ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmiştir. Genel Müdürlük, bölge müdürlükleri, şube ve ATM’lerimizde ise sık periyotlarla dezenfeksiyon çalışmalarına devam edilmektedir.

Bu süreçte, müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için, 24 Mart Salı gününden itibaren şube çalışma saatlerimiz 12.00-17.00 olarak değiştirilmiştir. Bir süredir mümkün olduğunca az kapasite ile hizmet vermesini sağladığımız şubelerimizde, 2 Nisan tarihi itibariyle şube çalışanlarımızın 2 hafta süreyle dönüşümlü olarak çalışabileceği esnek çalışma düzenine geçiyoruz.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarımız ile toplu mekânlardaki kişi sayısını azaltma hedefimize yönelik olarak çalışanlarımızın büyük bir kısmı uzaktan erişim yöntemiyle mesailerini evden sürdürmektedir. Tüm müşteri ziyaretleri ve dışarıda yapılması planlanan toplantılar durdurularak, görüşmeler telekonferans veya video konferans platformlarına taşınmıştır.

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TEB, şubelerinde bankacılık işlemlerini sağlıklı ve aksatmadan sürdürebilmek için 23.03.2020 Pazartesi günü itibarıyla hafta içi her gün 12.00 – 17.00 saatleri arasında müşteri kabul edecek. Öte yandan, Türkiye'de faaliyet gösteren bazı diğer bankalar da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına önlem amaçlı mesai saatlerini güncellediklerini açıklamıştı.

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Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık.

Bu süreçte, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için aldığımız koruyucu önlemler çerçevesinde, 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla tüm şubelerimiz hafta içi her gün yalnızca 12.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Bunun yanı sıra sizlere bu dönemde kolaylık sağlamak adına;

Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi İnternet Şubesi ve ATM’lerimizden yapılacak EFT, havale ve kartsız para yatırma işlemleri 17 Nisan 2020’ye kadar ücretsiz olacaktır.
Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi şifreniz yoksa veya şifrenizi unuttuysanız adınıza kayıtlı kart bilgilerinizle Yapı Kredi Mobil/İnternet Şubesi giriş ekranında yer alan “Şifre Al” adımından anında yeni şifre* oluşturabilirsiniz.

Nakit ihtiyaçlarınız için ATM’lerimizden günlük nakit çekim limitleri** yükseltilmiştir.

Yapı Kredi Kredi Kartları ile temassız şifresiz ödeme limiti 250 TL’ye** çıkartılmıştır.

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ZİRAAT Bankası’nda yapılan açıklamada, şubelerin 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceği belirtilerek, vatandaşların ve iş dünyasının bu dönemde nakit akışlarında yaşayabilecekleri bozulmaya karşı bazı desteklerin devreye alındığı aktarıldı.

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