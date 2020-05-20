Bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık?

Bankalar bugün açık mı ve saat kaça kadar açık sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağında kapalı tutulması gereken kurumlar arasında yer alan bankalar, genelgeye göre pazartesi günü kapalı tutuldu. 19 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmayan illerde de kapalı olan bankalar, bugün işlemlerine yeniden başladı. Peki, bankalar bugün saat kaça kadar açık? İşte, o bilgiler



BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ



Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.



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