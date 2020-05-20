Bankalar açık mı? Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaça kadar açık?
4 günlük sokağa çıkma yasağı dolayısıyla pazartesi ve salı günü kapalı olan bankalar, 20 Mayıs Çarşamba günü açık mı sorusu ile gündemde yer alıyor. Resmi ve dini bayramlarda hizmet vermeyen bankalar, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla da kapalı kaldı. Peki, bugün bankalar açık mı? İşte, 20 Mayıs Çarşamba günü pek çok vatandaşın araştırdığı bankalar açık mı ve saat kaçta açılıyor/kapanıyor sorusu ile ilgili resmi kaynaklardan alınan bazı bilgiler
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Bankalar bugün açık mı ve saat kaça kadar açık sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını gerçekleştiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma yasağında kapalı tutulması gereken kurumlar arasında yer alan bankalar, genelgeye göre pazartesi günü kapalı tutuldu. 19 Mayıs gününün resmi tatil olması nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmayan illerde de kapalı olan bankalar, bugün işlemlerine yeniden başladı. Peki, bankalar bugün saat kaça kadar açık? İşte, o bilgiler
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve müşteri iletişim merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getiren banka, günlük minimum para çekme limitini de 5 bin liraya çıkardı.
Diğer bankaların çalışma saatleri için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti Bankası 6 Mayıs itibari ile çalışma saatlerinin 09:00-12.30 ve 13.30-17.00 olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı. Bankanın alışveriş merkezi, havalimanı ve kurum içi şubeleri de aynı tarih itibarıyla hizmete açılacak.
Bununla birlikte, kısıtlamaların devam ettiği görece daha riskli illerde gerekli hallerde, toplum sağlığını korumaya yönelik farklı tedbirler alınabilecektir.
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AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank çalışma saatleri 6 Mayıs itibari ile normale döndü. Banka 09.00 ve 17.00 saat aralığında hizmet verecek.
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HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam ediyor.